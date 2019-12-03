Хасиков отказался возглавить калмыцкую "Единую Россию"

03 декабря 2019, 22:16

Глава Калмыкии Бату Хасиков отклонил предложение возглавить республиканское отделение "Единой России", похвалив работу его действующего руководителя. Подписчики Хасикова в соцсети поставили под сомнение его данные о доверии населения "Единой России".

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Они также настаивают на возвращении прямых выборов главы города. В ноябре протестующие против Трапезникова дошли до требований об отставке главы Калмыкии.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников – посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

"Я принял решение отказаться от предложения возглавить Калмыцкое отделение "Единой России". Считаю, что Анатолий Козачко (действующий руководитель регионального отделения партии - прим. "Кавказского узла") достаточно эффективно справляется с этой работой", - написал сегодня Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

Он привел данные социологических опросов, заявив, что "«Единая Россия» за последние три месяца продемонстрировала заметный рост доверия населения". По словам Хасикова, рейтинг партии в Калмыкии составляет 37,8% и по этому показателю республика находится на третьем месте в ЮФО.

Хасиков отметил, что в первой половине года рейтинг правящей партии в Калмыкии понижался до 33,3%, однако его "совместные усилия" с региональным отделением "Единой России" переломили эту тенденцию. "Мы начали перезагрузку работы всех уровней власти, и это уже приносит результаты – и это заметно даже сторонним наблюдателям", - написал он. В заключение Хасиков пообещал "и дальше помогать партии" в статусе главы республики.

Президиум генсовета "Единой России" 24 октября согласовал назначение руководителей 13 регионов России секретарями региональных отделений партии. Среди них двое глав регионов юга России: глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отмечает сегодня ТАСС.

Пост Хасикова за семь часов набрал 816 "лайков" и 86 комментариев. Часть комментаторов выразила сомнение, что реальный уровень доверия партии соответствует приведенным рейтингам.

"В эти 37,8% входят учителя, полиция, муниципалитет, суды и т.д., которые априори за правящую партию", - написала elza_elzyata. "Ложь в лицо народа, единороссы давно не вызывают доверия", - заявил professionalconfliktolog.

"Сами хоть верите в написанное?" - поинтересовался artiomerdniev. "Если "Единая Россия", то надо было сразу 82 процента, что мелочиться", - пошутил vladimirstepnoi.