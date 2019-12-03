Сопредседатель "Голоса" получил угрозы после фейкового текста о Дагестане

03 декабря 2019, 23:58

Один из руководителей движения в защиту избирателей "Голос" Андрей Бузин получил угрозы от имени жителей Дагестана, оскорбленных приписываемым ему текстом. Угрозы связаны с выявленными "Голосом" фактами нарушений на выборах президента в Дагестане, однако сам Бузин и опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские активисты не связывают ситуацию с выборами.

У сопредседателя движения "Голос" Андрея Бузина потребовали извинений за нелестные высказывания о дагестанцах в подготовленном им тексте представления к медали "Защитнику свободных выборов" работавшего в Дагестане наблюдателя. "Сегодня меня предупредили о том, что я обидел Дагестан, - сообщил Бузин 18 ноября на своей странице в Facebook. - Позвонил некто, представился [...]. И прямо так смело, от имени всех дагестанцев сказал, что я их обидел".

Звонивший, со слов Бузина, потребовал извинений за употребленное в адрес дагестанцев слово "подданные", а после его отказа бросил трубку. Впоследствии аналогичные требования были переданы активисту через его бывшую супругу, причем в обоих случаях автор требований, по наблюдениям получивших звонки, говорил без кавказского акцента. Это обстоятельство заставило Бузина усомниться в дагестанском происхождении звонившего.

Сопредседатель "Голоса" озвучил предположение, что "пугалки могут быть связаны совсем не с Дагестаном", а с "возбуждение квазипатриотов в связи с открывшейся охотой на ведьм".

Описанный Бузиным инцидент с упоминанием дагестанцев имел место во время голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года на участке №1125 в Махачкале. В своем описании эксперт сослался на видеозапись с участка, где запечатлено, как "в 15:00:57 один из избирателей выражает свою любовь к президенту непосредственно через Сашино [наблюдателя] лицо", после чего наблюдателя выводят из помещения для голосования, и до 15:09:11 длятся "беспорядочные опускания в избирательный ящик избирательных бюллетеней", затем "джигиты с помощью той же электоральной технологии нейтрализуют вернувшегося в помещение для голосования другого наблюдателя, и организатор джигитов планомерно опускает в ящик сразу много бюллетеней подряд", а силовик на участке никак всему этому не препятствует.

"То есть, обиженный считает, что дагестанцы должны, так же, как и он, больше обижаться на слова, а не на то, как их надувают с их волеизъявлением на выборах?" - спрашивает Бузин в посте, где приводит полный текст своего представления.

Бузин заявил о фальсификации своего текста

По словам Андрея Бузина, это первый подобный случай в его практике, когда давление и угрозы, поступающие ему, не связаны непосредственно с выборами. Помимо его самого и его бывшей жены, звонки с требованиями извинений

"перед дагестанским народом" получала и его нынешняя супруга. Он предположил, что все эти преследования связаны не столько с Северным Кавказом, сколько с кампанией против самого "Голоса".

"Я не думаю, что это как-то связано с нашими действиями в Дагестане", - сказал Андрей Бузин корреспонденту "Кавказского узла". Он подчеркнул, что речь шла именно о требовании извинений, а не об угрозах смертью.

27 ноября Андрею Бузину, по его словам, позвонил человек, представившийся следователем Петровым Андреем Олеговичем и заявивший, что ему "спустили" заявления сопредседателя движения "Голос". Однако у ОВД "Щукино", где у Бузина была назначена встреча со следователем, к нему неожиданно подошли три "молодых человека «кавказского вида»".

"Спрашивают, не хочу ли я чего-нибудь им сказать. Сначала ответил, что не хочу, потом решил, что правильнее было бы им разъяснить, кто перед ними должен извиняться. А потом до меня дошло, что место они явно неудачное выбрали: там же камера их лица в упор снимает! Я на всякий случай (если вдруг камера выключена) нажимаю на кнопку звонка в двери отдела. Кричу сидящему за стеклом сержанту: «Задержите их!» (он мне потом сказал, что людей у них мало, поэтому он не отреагировал). А они вдруг как побежали! Включаю видео на своем телефоне и бегу за ними. К сожалению, на записи - только спины и пятки. Бежал за ними метров 100, все просил «А поговорить?»" - описал Андрей Бузин происшедшее у отдела полиции 27 ноября на своей странице в Facebook.

Позже в Интернете появилась как видеозапись, сделанная самим Бузиным, так и запись, сделанная, по его словам, кем-то из тех троих, кто ждал его у отдела полиции, или их сообщником.

Как оказалось в дальнейшем, все обвинение Бузина в оскорблениях дагестанцев строилось на фальсифицированном, по его словам, представлении работавшего в Дагестане наблюдателя к медали "Защитнику свободных выборов". Как подчеркнул Андрей Бузин в сообщении 29 ноября на своей странице в Facebook, сличив подлинник представления и ходивший в Интернете вариант, он обнаружил, что туда были специально вписаны слова "необразованный недалекий народ", "трусы" и "отморозки".

"Слов «необразованный недалекий народ», «трусы», «отморозки» в моем тексте нет! Слово «подданный» умышленно зачеркнуто и заменено на слово «гражданин». Именно эти слова представляются и неоднократно подчеркиваются как мои оскорбления в адрес дагестанцев. Это в чистом виде разжигание национальной розни", - написал он.

Андрей Бузин отметил, что контактирует с полицией по поводу расследования угроз. "Мне говорят, что они пытаются выяснить, кто звонил. Это довольно сложная ситуация, потому что было пять разных звонков. И они направляют запрос по поводу того, кому он принадлежал, дальше по инстанциям, ждут ответа, хотя я подозреваю, что его не будет. Эти люди, вероятно, звонили, используя поддельные телефонные номера — вряд ли они были настолько неразумны, чтобы звонить со своих настоящих номеров", - рассказал Андрей Бузин.

Он также сообщил, что во время беседы с участковым выяснил, что у полиции есть фотографии тех людей, которые встретили его у ОВД, снятые внешними регистраторами отдела полиции. "Но полицейские говорят, что их будет сложно найти, если они не профессиональные преступники (которые есть в полицейской картотеке). А у меня есть основания полагать, что этих кавказцев даже могли использовать «втемную», показав им фальшивое представление", - подчеркнул Андрей Бузин.

Нападение на наблюдателей в Махачкале не расследовалось

Что касается нарушений на выборах в Дагестане, с которых началась вся эта история, то, как рассказал "Кавказскому узлу" один из пострадавших наблюдателей Петр Репин, расследования истории вбросов и избиения наблюдателей и наказания виновных в фальсификации проведено не было.

"Была направлена жалоба в прокуратуру Советского района Махачкалы. Оттуда ее перенаправили в ЦИК Дагестана, а уже оттуда мне в мае 2018 года написали, что в производстве Советского районного суда Махачкалы находится исковое заявление Территориальной избирательной комиссии Советского района об отмене решения Участковой избирательной комиссии №1125 об итогах голосования, предлагалось «дождаться решения суда по избирательному участку №1125»", - рассказал Петр Репин.

По его словам, была еще параллельная жалоба в Главное следственное управление СКР по СКФО. "Оттуда в апреле 2018 года тоже пришло письмо о том, что она передана на рассмотрение руководителю Следственного управления СКР по Республике Дагестан. Больше никаких писем или извещений я не получал", - рассказал Петр Репин.

При этом нельзя сказать, что подобные жалобы бесполезны, отмечает Андрей Бузин. "Мне известен как минимум один случай, когда результаты выборов по жалобе наблюдателей были аннулированы — это произошло на участке, соседнем с тем, где были избиты наблюдатели, №1126", - сообщил он.

Дагестанские активисты рассказали об угрозах и нападениях на наблюдателей



Во время выборов наблюдатели, работавшие в Дагестане, сталкивались не только с угрозами, но и с насилием, рассказала журналист и общественный деятель Светлана Анохина.

"Такое было и на выборах президента страны в прошлом году, в частности, на избирательных участках, расположенных в школах №№ 7, 39. А с одного из участков на окраине города неизвестные практически на руках вынесли наблюдателей, приехавших из Москвы. Наблюдателям могут угрожать, а могут и по голове дать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Требовать извинений за обнародования подобных случаев смешно, даже если форма подачи информации кому-то не нравится, уверена журналистка.

"Эта тенденция - «мы такая-то нация, извиняйся перед всеми нами!» - просто бредовая. Что ж они не были нацией, когда нужно было защищать свое право на честные выборы? Недавний пример, когда ингуши ломанулись штурмовать центральное телевидение из-за шуточки про ингушку-экскортницу. Дескать, отстоим честь вайнахских женщин! Но после случился скандал с выступлением Рагды (Рагда Ханиева, участница телешоу «Голос» на Первом канале – прим. «Кавказского узла»). И тут уже не было каких-то сторонних негодяев, посмевших сказать кривое слово в адрес неприкосновенных вайнахских женщин. Тут уже все сделали сами земляки Рагды, обрушив на ее юную голову такой поток запредельных комментариев и угроз, что ни одному ТНТ не угнаться. Я думаю, что уже пора остановиться. Люди не могут отстаивать свои права, защитить свой город, своих близких от своих же, родных по крови властей и чиновников, - но ходят и требуют извинений за малейшее слово от незнакомых, причем от имени «всего народа»", - сказала Анохина.

В 2017 году на телеканале ТНТ в юмористическом шоу Comedy Woman вышла сценка, в которой одна из актрис сыграла девушку из эскорт-агентства. Исходя из диалога актрис в сценке, девушка-еврейка выругалась на ингушском языке, и пользователи соцсетей пришли к выводу, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии. Разгневанные пользователи соцсетей грозили "переловить по одному" обидчиков и заставить их "на коленях выпрашивать прощение". Позже здание телеканала было взято в осаду, говорится в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами". В середине декабря звезды телеканала ТНТ записали ролик, в котором извинились перед жителями Ингушетии за номер в программе Comedy Woman. Ролик транслировался в эфире телеканала в рекламных перерывах и между передачами.

Журналистка не усматривает в этой тенденции "заказ сверху" и склонна считать подобные инциденты низовой инициативой, спровоцированной примером главы Чечни Рамзаном Кадыровым, который "от всех требует немедленных извинений". "Недавно, под постом в соцсети Анастасии Волочковой одна из дагестанок написала, чтобы та больше никогда не смела танцевать лезгинку. Такое впечатление, что люди сидят и только и думают, от кого же потребовать следующие извинения. Кто-то раз им уступил и сейчас все гнут эту линию", - сказала она.

Практика публичных наказаний особенно распространена в Чечне. Жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. Новости о практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым "Кавказский узел" публикует на специальной странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

По словам Анохиной, люди реагируют только на то, что сказано со стороны, но не обращают внимание на внутренние проблемы. "Это прямо какое-то общее национальное коллективное тело, которое реагирует только на внешние мелкие и смешные раздражители, не замечая тех, кто по-настоящему кромсает его снаружи и что само оно жрет себя изнутри", - добавила журналистка.



Наблюдателям, которые пытаются пресечь нарушения на выборах в Дагестане, регулярно угрожают физической расправой, подтвердил координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Магомедов.

"Попытки оказать давление начинаются за пару месяцев до дня голосования. Этим занимаются люди, отвечающие за фальсификации непосредственно на местах, для устранения рисков, которые исходят от наблюдателей. Нет никакого смысла оказывать системное давление сейчас, через полтора года после предыдущих выборов и за два года до следующих. Я один из организаторов наблюдения на выборах 2016 и 2018 годов, и сейчас никакого давления на себе не ощущаю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время выборов президента страны в 2018 году угрозы поступали и в день голосования, и на следующий день, добавил он. Магомедов считает уникальным случай с сопредседателем "Голоса" Андреем Бузиным: угрозы поступают исследователю, который работает с открытыми источниками информации и делает выводы на основе этих данных, но в день голосования в Дагестане не присутствовал.

Активист считает, что некоторым жителям республики свойственно обижаться, когда о проблемах Дагестана говорят за его пределами. "Это касается не только выборов. Есть сторонники теории о том, что «не нужно выносить сор из избы», когда дело касается проблем Дагестана. Я с таким подходом не согласен. На видеозаписи, которую опубликовал Бузин, зафиксировано избиение наблюдателей, которые в день голосования работали в составе нашей команды. В условиях бездействия членов участковых избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных органов огласка - самый действенный метод защиты прав избирателей и наблюдателей, которые защищают эти права. Я благодарен господину Бузину и другим экспертам, которые рассказывают о нарушениях на выборах в Дагестане. В том числе эти публикации помогут приблизить тот день, когда в нашей республике пройдут честные и свободные выборы", - сказал Магомедов.

Ситуация с Бузиным больше похожа на провокацию со стороны силовиков, считает юрист Марат Исмаилов, обучавший наблюдателей в Дагестане перед выборами 2018 года.

"Сама информация, о том, что якобы Андрей Бузин оскорблял дагестанцев, широко тиражировалась на блогах, близких к правоохранительным органам. Возможно, что это делается для того, чтобы натравить дагестанцев на представителей организации «Голос»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Юрист добавил, что во время выборов некоторые люди целенаправленно вступают в конфликты с наблюдателями, но после подведения итогов голосования провокации обычно прекращаются.