"Мемориал" признал политзеком арестованного на Кубани украинца

03 декабря 2019, 11:00

Гражданин Украины Александр Марченко, обвиненный в приобретении приборов для зенитно-ракетного комплекса и находящийся под арестом в СИЗО Краснодара, преследуется по политическим мотивам, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Марченко 17 декабря 2018 года был задержан спецслужбами самопровозглашенной Донецкой народной республики. Два месяца его продержали в изоляторе, а затем передали российским спецслужбам в Ростовской области. Уголовное дело против Марченко было возбуждено только 30 апреля 2019 года, он был заподозрен в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 226.1 УК). Ему грозит до семи лет заключения.

По версии следствия, весной 2018 года Марченко вместе с сообщником-россиянином разработал план покупки в России двух комплектов клистронов - электровакуумных приборов для зенитно-ракетного комплекса С-300. Приборы они намеревались нелегально провезти через российско-украинскую границу, утверждают следователи. Обвинение строится на засекреченных показаниях и на переписке Марченко с российским партнером, сообщил сегодня "Мемориал" на своем сайте.

В марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, после этого свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики. Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию.

Защита Марченко настаивает на его невиновности. Адвокат утверждает, что в изоляторе ДНР Марченко содержался в пыточных условиях, а на российско-украинской границе был принужден к самооговору. "Мемориал" отмечает, что на Марченко долгое время не заводили уголовного дела. 19 февраля 2019 года Октябрьский районный суд Краснодара назначил ему арест по административной статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию представителя правоохранительных органов", затем Первомайский районный суд Краснодара вынес решение о повторном аресте Марченко - за неповиновение и по статье "Незаконная трудовая деятельность иностранного гражданина на территории РФ без патента". Впоследствии Марченко содержали в депортационном центре Краснодарского края, с 1 мая он находится под стражей в СИЗО Краснодара.

"Отсутствие следственных действий, на наш взгляд, обусловлено переговорами Украины и России о формате "обмена пленными". По сути, дело зависит не от сбора и исследования доказательств вины или невиновности Марченко, не от состязательного судебного процесса, а от непубличных договоренностей разных уровней. Мы полагаем, что лишение Марченко свободы мотивировано, с одной стороны, продолжающейся антиукраинской кампанией российских властей, а с другой - их стремлением обосновать тезис о масштабных внешних угрозах безопасности страны все новыми искусственными "шпионскими" делами", - говорится в сообщении правозащитников.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября по договоренности российских и украинских властей об обмене заключенными кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще девятью помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев. Правозащитный центр "Мемориал" признал Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Владимира Балуха политзаключенными.

По словам адвоката Александра Марченко Дениса Плужного, его подзащитный включался в списки обмена заключенными, но впоследствии был вычеркнут. В октябре мать обвиняемого, жительница Павлограда Галина Марченко обратилась к президенту Украины с просьбой, чтобы ее сына включили в список следующего этапа обмена заключенными. Галина Марченко отметила, что ее сын из-за удаления щитовидной железы должен ежедневно принимать лекарства, информировало 11 октября украинское издание Zmina.

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