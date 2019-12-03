03 декабря 2019, 02:09

На Кубани загорелся пассажирский автобус

В Краснодарском крае на трассе загорелся пассажирский автобус, который следовал из Краснодара в Ейск.

Инцидент произошел вечером 2 декабря на 115-м километре трассы Краснодар - Ейск.

«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры эвакуировались самостоятельно», - приводит РИА "Новости" слова сотрудника ГЛавногот управления МЧС по Краснодарскому краю.

В результате инцидента пострадавших нет, информирует издание.

Информации об инцидента на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по данным на 2.08 мск 3 декабря нет.

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