03 декабря 2019, 02:09
На Кубани загорелся пассажирский автобус
В Краснодарском крае на трассе загорелся пассажирский автобус, который следовал из Краснодара в Ейск.
Инцидент произошел вечером 2 декабря на 115-м километре трассы Краснодар - Ейск.
«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры эвакуировались самостоятельно», - приводит РИА "Новости" слова сотрудника ГЛавногот управления МЧС по Краснодарскому краю.
В результате инцидента пострадавших нет, информирует издание.
Информации об инцидента на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по данным на 2.08 мск 3 декабря нет.
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