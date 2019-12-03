На Кубани загорелся пассажирский автобус

03 декабря 2019, 02:09

Информации об инцидента на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по данным на 2.08 мск 3 декабря нет.

В Краснодарском крае на трассе загорелся пассажирский автобус, который следовал из Краснодара в Ейск.

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