Айса Хулаева. Скриншот из видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TSPxuHtkd8c&feature=emb_logo

02 декабря 2019, 23:51

Айса Хулаева

Сняла на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч и предала огласке

Деятельность в 2018 году

Студентка юридического факультета Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, наблюдатель на выборах в Народный хурал Республики Калмыкия от партии "Справедливая Россия" Айса Хулаева 9 сентября 2018 года сняла 1 на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.

На опубликованном 9 сентября в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" 2 женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следственного комитета по Калмыкии сообщили о начале проверки 3 в связи с этим видео. К 08.25 мск 13 сентября ролик набрал 108 853 просмотра.

Айсу пытались обвинить в фальсификации видеозаписи, а потом и в фальсификации вброса бюллетеней 4. До того, как итоги голосования на скандальном избирательном участке были отменены, 19-летней студентке Айсе Хулаевой пришлось провести ночь в отделении полиции, а оттуда отправиться на допрос к следователю по особо важным делам. Следователь общался с девушкой больше трех часов, после чего она в слезах и в окружении родственников отправилась домой. 11 сентября Айса Хулаева тайно уехала Москву 5.

12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными 6.

Биография  

Айса Николаевна Хулаева родилась 2 октября 1999 года.

С 2016 по 2018 год училась на юридическом факультете Калмыцкого государственного университета.

Общественная и профессиональная деятельность 

Айса Хулаева была назначена членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от регионального отделения партии "Справедливой России" на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.

19 сентября 2018 глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ведомства вручила Айсе Хулаевой благодарность.

28 октября 2018 года руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в ходе съезда партии наградил Айсу Хулаеву почётной грамотой за активную гражданскую позицию 7.

Примечания

  1. Следователи заинтересовались данными о вбросе бюллетеней в Калмыкии // Кавказский Узел, 10 сентября 2018 года
  2. Видео на Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=KGxlUQOgoho
  3. Следователи заинтересовались данными о вбросе бюллетеней в Калмыкии // Кавказский Узел, 10 сентября 2018 года
  4. Детективная история исчезновения студентки на выборах в Калмыкии: угрожали все // Московский Комсомолец, 12 сентября 2018 года
  5. Член избиркома рассказал о тайном отъезде Хулаевой из Калмыкии // Кавказский Узел, 19 сентября 2018 года
  6. Итоги выборов в калмыцком поселке Приманыч отменены после видео о вбросе // Кавказский Узел, 13 сентября 2018 года
  7. Зафиксировавшая нарушения на выборах в Калмыкии Айса Хулаева награждена почётной грамотой в ходе Х Съезда СР // Сайт партии Справедливая Россия - http://www.spravedlivo.ru/9211210

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