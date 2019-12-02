02 декабря 2019, 23:51
Айса Хулаева
Сняла на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч и предала огласке
Деятельность в 2018 году
Студентка юридического факультета Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, наблюдатель на выборах в Народный хурал Республики Калмыкия от партии "Справедливая Россия" Айса Хулаева 9 сентября 2018 года сняла 1 на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.
На опубликованном 9 сентября в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" 2 женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следственного комитета по Калмыкии сообщили о начале проверки 3 в связи с этим видео. К 08.25 мск 13 сентября ролик набрал 108 853 просмотра.
Айсу пытались обвинить в фальсификации видеозаписи, а потом и в фальсификации вброса бюллетеней 4. До того, как итоги голосования на скандальном избирательном участке были отменены, 19-летней студентке Айсе Хулаевой пришлось провести ночь в отделении полиции, а оттуда отправиться на допрос к следователю по особо важным делам. Следователь общался с девушкой больше трех часов, после чего она в слезах и в окружении родственников отправилась домой. 11 сентября Айса Хулаева тайно уехала Москву 5.
12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными 6.
Биография
Айса Николаевна Хулаева родилась 2 октября 1999 года.
С 2016 по 2018 год училась на юридическом факультете Калмыцкого государственного университета.
Общественная и профессиональная деятельность
Айса Хулаева была назначена членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от регионального отделения партии "Справедливой России" на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.
19 сентября 2018 глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ведомства вручила Айсе Хулаевой благодарность.
28 октября 2018 года руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в ходе съезда партии наградил Айсу Хулаеву почётной грамотой за активную гражданскую позицию 7.
Примечания
- Следователи заинтересовались данными о вбросе бюллетеней в Калмыкии // Кавказский Узел, 10 сентября 2018 года
- Видео на Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=KGxlUQOgoho
- Следователи заинтересовались данными о вбросе бюллетеней в Калмыкии // Кавказский Узел, 10 сентября 2018 года
- Детективная история исчезновения студентки на выборах в Калмыкии: угрожали все // Московский Комсомолец, 12 сентября 2018 года
- Член избиркома рассказал о тайном отъезде Хулаевой из Калмыкии // Кавказский Узел, 19 сентября 2018 года
- Итоги выборов в калмыцком поселке Приманыч отменены после видео о вбросе // Кавказский Узел, 13 сентября 2018 года
- Зафиксировавшая нарушения на выборах в Калмыкии Айса Хулаева награждена почётной грамотой в ходе Х Съезда СР // Сайт партии Справедливая Россия - http://www.spravedlivo.ru/9211210