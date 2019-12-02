02 декабря 2019, 23:51

Сняла на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч и предала огласке

Деятельность в 2018 году

Студентка юридического факультета Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, наблюдатель на выборах в Народный хурал Республики Калмыкия от партии "Справедливая Россия" Айса Хулаева 9 сентября 2018 года сняла на видеокамеру вброс бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.

На опубликованном 9 сентября в YouTube видео "Вброс бюллетеней, Республика Калмыкия" женщина и мужчина в присутствии еще одной женщины помещают листы пачками в урну для голосования. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и управление Следственного комитета по Калмыкии сообщили о начале проверки в связи с этим видео. К 08.25 мск 13 сентября ролик набрал 108 853 просмотра.

Айсу пытались обвинить в фальсификации видеозаписи, а потом и в фальсификации вброса бюллетеней . До того, как итоги голосования на скандальном избирательном участке были отменены, 19-летней студентке Айсе Хулаевой пришлось провести ночь в отделении полиции, а оттуда отправиться на допрос к следователю по особо важным делам. Следователь общался с девушкой больше трех часов, после чего она в слезах и в окружении родственников отправилась домой. 11 сентября Айса Хулаева тайно уехала Москву .

12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными .

Биография

Айса Николаевна Хулаева родилась 2 октября 1999 года.

С 2016 по 2018 год училась на юридическом факультете Калмыцкого государственного университета.

Общественная и профессиональная деятельность

Айса Хулаева была назначена членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от регионального отделения партии "Справедливой России" на избирательном участке №81 в поселке Приманыч.

19 сентября 2018 глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ведомства вручила Айсе Хулаевой благодарность.

28 октября 2018 года руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в ходе съезда партии наградил Айсу Хулаеву почётной грамотой за активную гражданскую позицию .

Примечания