02 декабря 2019, 23:41

Обратился к жителям Волгограда через соцсети и решил экологическую проблему, собрав информацию о стихийных свалках мусора и добившись их устранения

Деятельность в 2018 году

15 мая в публикации на личной странице в Facebook поднял вопрос о многочисленных стихийных свалках в городе Волгограде, в частности на острове Серпинском в Кировском районе. Роман Зайцев обратился к жителям с просьбой прислать информацию об обнаруженных местах скопления мусора.

В результате Роман и откликнувшиеся на его призыв жители выявили 26 свалок и замусоренных территорий . По каждому случаю Роман Зайцев составил заявления в администрацию Волгоградской области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - с требованием принять меры по устранению свалок.

В результате проведенных проверок ведомства подтвердили факт скоплений мусора, была проведена уборка территорий. После проведенной проверки прокуратура потребовала от мэрии устранить нарушения и на острове Серпинском.



Биография

Роман Олегович Зайцев родился 4 мая 1989 года в Волгограде.

В 2011 году окончил Волгоградскую академию МВД.

Женат, дочь трех лет.

Профессиональная и общественная деятельность

Проходил службу в МВД России с 2011 по 2015 год.

С 2015 по 2017 год занимался адвокатской деятельностью.

Работал в волгоградском штабе Алексея Навального с 2017 по 2018 год.

В 2018 году стал координатором общественного движения "Открытая Россия" в Волгограде. Руководил избирательными кампаниями движения. С 2019 года вошел в федеральный совет "Открытой России".

Примечания