02 декабря 2019, 23:41
Роман Зайцев
Обратился к жителям Волгограда через соцсети и решил экологическую проблему, собрав информацию о стихийных свалках мусора и добившись их устранения
Деятельность в 2018 году
15 мая в публикации на личной странице в Facebook поднял вопрос о многочисленных стихийных свалках в городе Волгограде, в частности на острове Серпинском в Кировском районе. Роман Зайцев обратился к жителям с просьбой 1 прислать информацию об обнаруженных местах скопления мусора.
В результате Роман и откликнувшиеся на его призыв жители выявили 26 свалок и замусоренных территорий 2. По каждому случаю Роман Зайцев составил заявления 3 в администрацию Волгоградской области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - с требованием принять меры по устранению свалок.
В результате проведенных проверок ведомства подтвердили факт скоплений мусора, была проведена уборка территорий. После проведенной проверки прокуратура потребовала от мэрии устранить нарушения и на острове Серпинском.
Биография
Роман Олегович Зайцев родился 4 мая 1989 года в Волгограде.
В 2011 году окончил Волгоградскую академию МВД.
Женат, дочь трех лет.
Профессиональная и общественная деятельность
Проходил службу в МВД России с 2011 по 2015 год.
С 2015 по 2017 год занимался адвокатской деятельностью.
Работал в волгоградском штабе Алексея Навального с 2017 по 2018 год.
В 2018 году стал координатором общественного движения "Открытая Россия" в Волгограде. Руководил избирательными кампаниями движения. С 2019 года вошел в федеральный совет "Открытой России".
Примечания
- Публикация в Facebook - https://www.facebook.com/roman.zaycev.5/posts/1668639266555077
- Из записи телефонного разговора с Романом Зайцевым
- Образец заявления - https://docs.google.com/document/d/1C-d-uzPJrP1ZRPk97AVofCVDwuSBWWKAScjiXAwGwnk/edit?usp=sharing