Сулиета Кусова-Чухо

02 декабря 2019, 23:49

Вовлекала широкий круг людей в обсуждение и решение проблем, инициировав закладку аллеи памяти убитых журналистов

Деятельность в 2018 году

Идея увековечивания памяти погибших журналистов установкой памятника у Дома печати в Махачкале была озвучена председателем Союза журналистов Дагестана Али Камаловым в 2012 году . Однако реализация проекта по многочисленным причинам неоднократно откладывалась. В частности, по словам Камалова, проект памятника несколько раз менялся, а первоначальный участок земли был отдан под парковку.

Президент Открытого фестиваля документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа "Кунаки" Сулиета Кусова предложила провести закладку аллеи в память о погибших журналистах в рамках проведения фестиваля в 2018 году. Фестиваль "Кунаки" направлен на развитие творческих контактов между кинематографистами и сотрудниками телевидения Северного Кавказа, способствует формированию позитивного информационного пространства в регионе.

23 дерева, каждое из которых посвящено памяти одного из погибших российских журналистов, связанных с Северным Кавказом, в том числе корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, посадили в столице Дагестана 8 ноября. Как отметили собравшиеся , власти проигнорировали открытие аллеи. 12 ноября, на следующий день после закрытия фестиваля, Сулиета Кусова скончалась в одном из пансионатов Дагестана .

Биография

Сулиета Аслановна Кусова-Чухо родилась в Адыгее 18 мая 1951 года .

Окончила филологический факультет Майкопского государственного университета .

За более чем 35 лет брака Сулиета Кусова с мужем вырастили троих детей.

Общественная и профессиональная деятельность

Работала учительницей русского языка и литературы в селе Хучни Табасаранского района Дагестана и в школе №19 г.Нальчика.

Работала главным редактором художественного вещания в ГТРК Кабардино-Балкарии.

Главный редактор журнала "Национальный интерес" при Союзе журналистов России.

Автор книги "Россия между “Норд-Остом” и Бесланом. По материалам федеральных СМИ" и методического пособия по истории мировой культуры.

Президент Открытого фестиваля документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа "Кунаки". Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Директор Центра этноконфессиональной проблематики в СМИ при Союзе журналистов России.



Примечания