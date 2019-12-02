02 декабря 2019, 23:49
Сулиета Кусова-Чухо
Вовлекала широкий круг людей в обсуждение и решение проблем, инициировав закладку аллеи памяти убитых журналистов
Деятельность в 2018 году
Идея увековечивания памяти погибших журналистов установкой памятника у Дома печати в Махачкале была озвучена председателем Союза журналистов Дагестана Али Камаловым в 2012 году 1. Однако реализация проекта по многочисленным причинам неоднократно откладывалась. В частности, по словам Камалова, проект памятника несколько раз менялся, а первоначальный участок земли был отдан под парковку.
Президент Открытого фестиваля документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа "Кунаки" Сулиета Кусова предложила провести закладку аллеи в память о погибших журналистах в рамках проведения фестиваля в 2018 году. Фестиваль "Кунаки" направлен на развитие творческих контактов между кинематографистами и сотрудниками телевидения Северного Кавказа, способствует формированию позитивного информационного пространства в регионе.
23 дерева, каждое из которых посвящено памяти одного из погибших российских журналистов, связанных с Северным Кавказом, в том числе корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, посадили в столице Дагестана 8 ноября. Как отметили собравшиеся 2, власти проигнорировали открытие аллеи. 12 ноября, на следующий день после закрытия фестиваля, Сулиета Кусова скончалась в одном из пансионатов Дагестана 3.
Биография
Сулиета Аслановна Кусова-Чухо родилась в Адыгее 18 мая 1951 года 4.
Окончила филологический факультет Майкопского государственного университета 5.
За более чем 35 лет брака Сулиета Кусова с мужем вырастили троих детей.
Общественная и профессиональная деятельность
Работала учительницей русского языка и литературы в селе Хучни Табасаранского района Дагестана и в школе №19 г.Нальчика.
Работала главным редактором художественного вещания в ГТРК Кабардино-Балкарии.
Главный редактор журнала "Национальный интерес" при Союзе журналистов России.
Автор книги "Россия между “Норд-Остом” и Бесланом. По материалам федеральных СМИ" и методического пособия по истории мировой культуры.
Президент Открытого фестиваля документального кино и авторских телепрограмм Северного Кавказа "Кунаки". Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Директор Центра этноконфессиональной проблематики в СМИ при Союзе журналистов России.
Примечания
- В Махачкале заложат камень на месте установки памятника погибшим журналистам // Кавказский узел, 24 июля 2012 года
- Журналисты заложили в Махачкале аллею памяти погибших коллег // Кавказский узел, 9 ноября 2018 года
- Умерла президент кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова // Кавказский Узел, 12 ноября 2018 года
- По утверждению дочери Сулиеты Кусовой Эланы
- Фильм Ильяса Богатырева «Сулиета»: https://yadi.sk/i/pDji5KsyPNkTog