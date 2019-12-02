Валерия Астафьева

02 декабря 2019, 23:50

Предала огласке общественно важную проблему коррупции в городской мэрии Ахтубинска, рассказав в эфире местного телевидения о схемах передачи земельных участков без проведения торгов. После выхода репортажа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Ахтубинска

Деятельность в 2018 году

Провела журналистское расследование о земельном участке размером 736 квадратных метров (кадастровый номер 30:01:150102:5046 ), который был отмежеван из массива городских земель в конце 2016 года и продан без конкурса. На этом участке развернулось строительство двух нестационарных объектов. Согласно выписке из Росреестра от 23.01.2018 г., собственником являлся Алинками Амангаевич Нарузбаев, сын мэра Ахтубинска.

После выхода сюжета на "Ахтубинск ТВ" Аманги Нарузбаев подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации . 22 марта Ахтубинский районный суд Астраханской области отказал Аманги Нарузбаеву в удовлетворении этого иска.

19 июля астраханское УФАС России сообщило, что в действиях администрации Ахтубинска были установлены признаки нарушения ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" . Управление выдало администрации города предупреждение о необходимости принятия мер по устранению последствий нарушения.

По результатам проверок были выявлены несколько коррупционных преступлений, и в 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Аманги Нарузбаева по обвинению в превышении полномочий.

9 сентября 2019 года Ахтубинский районный суд приговорил Амангу Нарузбаева к двум годам условного лишения свободы , признав виновным в незаконной передаче земельного участка близкому родственнику.

Биография

Валерия Владимировна Астафьева родилась 13 апреля 1973 года в Ахтубинске.

В 1995 году получила диплом Астраханского государственного университета по специальности "Педагог начального образования".

Профессиональная и общественная деятельность

В 1998 году основала ахтубинское молодежное издание "На Перекрестке".

Работала главным редактором газеты "Ахтубинская правда", главным редактором телеканала "Ахтубинск ТВ" и редактором телекомпании "АТВ-Центр".

После публикации расследования была вынуждена оставить журналистскую деятельность на время судебных разбирательств. По их окончании осенью 2019 года вернулась в руководство "Ахтубинск-ТВ".

В сентябре 2019 года была избрана депутатом городского совета Ахтубинска.

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