02 декабря 2019, 22:23

Горный перевал закрыт в Дагестане

Харибский перевал в Гумбетовском районе временно закрыт в связи с обильным снегопадом.

После снегопада часть дорог в горах оказалась заблокированной. Власти приняли решение закрыть перевал в Гумбетовском районе.

"Принято решение о временном закрытии горного Харибского перевала в Гумбетовском районе из-за сильного снегопада", - цитирует сегодня представителя республиканского МЧС "Интерфакс".

Высота Харибского перевала составляет более 2 500 метров над уровнем моря. Гора находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух. Исторически данный перевал служил связующим звеном между горным и равнинным Дагестаном. В зимнее время на перевале часты снежные бури, сходят лавины, говорится в сообщении на сайте администрации Гумбетовского района.

Перевал является участком автодороги Хасавюрт - Тлох. Этот маршрут называют главной транспортной артерией Нагорного Дагестана, писал ранее "Черновик".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Гумбетовского района - селе Мехельта - ожидаются осадки при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра составит 11 метров в секунду. Днем 3 декабря без осадков, температура повысится до +3, скорость ветра снизится до 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Администрация курорта "Эльбрус" определилась с датой открытия лыжных трасс", "Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин", "Прокуратура недосчиталась 30 миллионов после ремонта дороги в Дагестане".

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