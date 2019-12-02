Сочинский суд оштрафовал врача Волкову за пикет против коррупции в медицине

02 декабря 2019, 19:18

Лидер "Альянса врачей" Юлия Волкова оштрафована на 20 тысяч рублей после пикета в Сочи против коррупции в медицине.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сочи 30 ноября сорвали пикеты лидера "Альянса врачей" Юлии Волковой и присоединившейся к ней сочинки Валентины Горбуновой. Им вручили протоколы об административном правонарушении, в которых говорится о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления.

На sms-сервис "Кавказского узла" 1 декабря поступило сообщение, автор которого указал на неправомерность действий полицейских и призвал привлечь их к ответственности. "Участники одиночных пакетов были на расстоянии около 50 метров друг от друга", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сочинские врачи хотели присоединиться 30 ноября к всероссийской акции "За достойную медицину для всех граждан РФ". Но мэрия отказала им в проведении акции у здания администрации Центрального района, и активисты решили провести одиночные пикеты, согласовывать которые не требуется.

Наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей Юлии Волковой, которая работает врачом горбольницы №5 Дагомыса, сегодня вынес суд Центрального района Сочи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Волковой Сергей Костюк.

По его словам, суд признал Волкову виновной в проведении несанкционированного пикета у здания мэрии Сочи по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По словам самой Юлии Волковой, она и адвокат ждали суда шесть часов: "Нам было назначено явиться в 9.00 утра в суд. Суд начался после 15.00. Все это время пациенты были без помощи, ожидая своего врача", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Волкова.

Врач отметила, что не согласна с решением суда и намерена обжаловать его. "Осудили ни за что. 20 тысяч рублей - это моя месячная зарплата. За попытку законно противостоять коррупции судья лишил меня куска хлеба на месяц", - заявила Волкова.