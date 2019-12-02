Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

02 декабря 2019, 16:26

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Сняты все ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге, введенные после обильного снегопада.

Как информировал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге ввели 1 декабря.

По состоянию на 14.40 мск Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС России по Северной Осетии. Дорога открыта и с грузинской стороны, со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии информировал сегодня "Sputnik Грузия".

Скриншот изображений веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 16.20 мск 2 декаюря 2019 года, https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlНа изображении с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 16.15 мск видно, что со стороны России на КПП проезжают как грузовые машины, так и легковые. При этом грузовики стоят в длинной очереди, конец которой скрывается за поворотом дороги. С грузинской стороны машин немного. Данные с веб-камер обычно обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, 50 автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском селе Степанцминда осадков в ближайшую неделю не ожидается. Сегодня там -9 градусов, ветер дует со скоростью 5 м/с. Ночью похолодает до -10 градусов, а ветер усилится до 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.

Примечание:

"Селевый поток перекрыл Транскам", "Транскам закрыт из-за схода селя", "Движение по Транскаму закрыто от Бурона до Рокского тоннеля".

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