Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

02 декабря 2019, 16:26

Сняты все ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге, введенные после обильного снегопада.

Как информировал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге ввели 1 декабря.

По состоянию на 14.40 мск Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС России по Северной Осетии. Дорога открыта и с грузинской стороны, со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии информировал сегодня "Sputnik Грузия".

На изображении с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 16.15 мск видно, что со стороны России на КПП проезжают как грузовые машины, так и легковые. При этом грузовики стоят в длинной очереди, конец которой скрывается за поворотом дороги. С грузинской стороны машин немного. Данные с веб-камер обычно обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, 50 автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском селе Степанцминда осадков в ближайшую неделю не ожидается. Сегодня там -9 градусов, ветер дует со скоростью 5 м/с. Ночью похолодает до -10 градусов, а ветер усилится до 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.