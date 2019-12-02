Краснодарский судья уволен после оскорбления участницы заседания

02 декабря 2019, 15:37

Судья районного суда в Краснодаре ушел в отставку после обнародования аудиозаписи заседания, на котором подвергается оскорблениям участница процесса. Несмотря на увольнение, судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

На аудиозаписи, опубликованной сегодня Telegram-каналом Baza, женщина плачущим голосом жалуется на то, что судится уже третий год. "Да помолчать вы можете? <...> Я бы тебя тоже так отлупил бы", - обрывает ее мужской голос. Женщина извиняется и пытается отвечать на вопросы, но мужчина вновь требует от нее "заткнуться" и употребляет матерное слово.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края проводит проверку этой аудиозаписи, по результатам которой будет дана оценка действиям судьи районного суда Краснодара, сообщили в пресс-службе краевого суда. Там отметили, что судья Советского райсуда Краснодара Валерия Мурсалов подал в отставку по собственному желанию, информировал сегодня ТАСС.

Прекращение полномочий не освобождает Валерия Мурсалова от наказания, отметила помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова. "Специалисты изучают аудиозапись. После окончания проверки будет решен вопрос о дисциплинарной ответственности", - привел ее слова "Регион online".

"Кавказский узел" не может проверить, кому принадлежат слова на опубликованной анонимным Telegram-каналом Baza записи.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 октября были лишены полномочий судья Славянского горсуда и судья Советского райсуда Краснодара, на работу которых поступали жалобы.