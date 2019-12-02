Жильцы многоквартирного дома в Сочи пожаловались на отсутствие отопления

02 декабря 2019, 07:52

Около 100 жителей дома в сочинском микрорайоне Дагомыс несколько дней остаются без отопления из-за аварийного состояния коммуникаций. На ремонт системы теплоснабжения в доме нет денег, посетовали в управляющей компании.

На sms-сервис "Кавказского узла" 30 ноября поступило два сообщения, авторы которых написали, что в сочинском микрорайоне Дагомыс без отопления остались около 100 жителей, среди них многодетные семьи и пожилые люди старше 70 лет. Дом "отключили от центрального отопления, замерзают дети, старики и взрослые... сотрудники теплосетей разобрали трубу, ведущую к дому. Ремонт обещают не раньше чем через месяц", - написал автор сообщения. Автор второго сообщения утверждает, что "из 15 дней отопительного сезона отопление было всего четыре дня". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жильцы дома на Батумском шоссе рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что температура в их квартирах не понимается выше +14-15 градусов.

"Наш дом давно нуждается в капитальном ремонте, но его ремонт откладывается по неизвестным нам причинам. Если касаться только отопления, то о проблеме наша управляющая компания знала еще с начала отопительного сезона в 2018 года. Было сказано, что все поломки устранят, когда отопительный сезон закончится. Но по факту управляющая компания ничего не отремонтировала", - рассказала жительница дома, многодетная мама Анастасия Ефанова. В квартире появилась плесень, дети мерзнут и болеют, сказала она.

Жительница дома Елена Ермолаева рассказала,что в доме отключили отопление, когда отопительный сезон только начался и резко похолодало. "Ремонт не проводится, но видимость создают. Тепло к нам в дом поступило 18 числа, но батареи были чуть тёплые", - сказала она. По ее словам, тепла нет уже несколько дней. Однако сумма за отопление за это время в ее квитанции составила 2440 рублей, сказала Ермолаева. "В такую погоду и при таком холоде люди начинают замерзать и болеть", - сказала она.

Поставщик тепла отключил дом от центрального отопления до тех пор, пока управляющая компания не устранит протечки в трубах, рассказала жительница дома Екатерина Шурманова.

По ее словам, жильцы дома написали письма в мэрию, теплоснабжающую организацию, управляющую компанию и прокуратуру, и теперь ждут ответа. "Мы находимся в чрезвычайно ситуации. У меня грудной ребенок, пожилые родители. Этой компании мы платим исправно за содержание", - пожаловалась она.

Жительница дома Светлана Бабий рассказала, что является многодетной мамой четырех детей. "Мы проживаем на первом этаже. В квартире очень холодно. Полы деревянные. Дети сразу заболели", - сказала она.

Замруководителя управляющей компании Ишхан Макаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на обслуживании управляющей компании находится порядка 80 многоквартирных домов. и все они старые с ветхими коммуникациями. "Дома нуждаются в капитальном ремонте, на который у нашей компании нет денег. Они аккумулируются в фонде капремонта. Данный дом поставлен на капремонт в следующем году", - рассказал он. По его словам, трубы отопления в доме "изношены почти на 100% и пробраться к ним с подпола практически невозможно, так как в доме нет подвала и трубы фактически в земле".

Адвокат Михаил Охрименко, не участвующий в данном споре, считает, что разбираться с тем, почему управляющая компания не подготовила дом к отопительному сезону, должна прокуратура. "Прокуроры должны принимать решение о наличии в действиях руководства данной компании халатности согласно ст. 293 УК РФ.Также проверку должна провести жилинспекция, и по ее результатам лишить компанию лицензии на оказание услуг, а мэрия Сочи обязана включить ее в список нежелательных компаний и не допускать к участию в тендерах, полагает адвокат. Власти, по его словам, в такой ситуации обязаны объявить ситуацию чрезвычайной и на время ремонта расселить людей в отапливаемые помещения и нанять компанию, способную произвести ремонт инженерных сетей дома", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Охрименко.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября на теплосетях в Краснодаре произошла авария, в результате чего без тепла и горячей воды остались жители 120 многоквартирных домов.