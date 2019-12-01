Блогер уличил Султана Хамзаева в использовании ботов

01 декабря 2019, 22:50

Общественный деятель Султан Хамзаев, критикуя оппозиционного политика Алексея Навального за его слова о Дагестане, пытается заработать для себя политические дивиденды, считает блогер Расул Асад. Он обратил внимание, что посты Хамзаева о Навальном в Instagram активно лайкают и комментируют пользователи Латинской Америки и юго-восточной Азии.

Как информировал "Кавказский узел", член Общественной палаты, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев опубликовал у себя в Instagram видео словесной перепалки с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которая произошла 29 ноября в Мосгордуме. Как следует из поста, претензии общественного деятеля к оппозиционеру были связаны со словами последнего про "деревню в Дагестане". Также Хамзаев задал вопрос о "расследовании по Рогозину" и двух биткоинах, которые, по его данным, поступили на электронный кошелек Навального перед публикацией этого расследования.

Во время конфликта, попавшего на видео, Хамзаев называл Навального сначала "балаболом", а затем нецензурным словом. Часть подписчиков поддержала активиста, но многие раскритиковали его манеру диалога, указав на недопустимость оскорблений. Несколько пользователей при этом заявили, что Султан Хамзаев удалил их критические комментарии.

Многие из тех, кто поддержал Султана Хамзаева в споре с Алексеем Навальным, поставив лайк или оставив соответствующий комментарий под его постом, не имеют отношения к Дагестану и даже к России. На это обратил внимание блогер Расул Асад.

"Посмотрел Instagram Султана Хамзаева. Для тех, кто не знает, это тот, который вступил в перепалку с Навальным в защиту старшего брата Турчака и Рогозина. Его публикации в большом количестве лайкают и комментируют азиаты и латиносы (латиноамериканцы - прим. "Кавказского узла")", - написал Асад сегодня на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал скриншот с нескольких "иностранных" аккаунтов.

Подписчики блогера с иронией отреагировали на такую популярность Хамзаева.

"Всемирно известный?" - поинтересовался Али Алиев.

"Видимо, он там известен", - отметил Али Алиев.

"Наш кандидат в Боливии", - пошутил пользователь Прохор Ахмедович Проходимцев.

По состоянию на 21.45 мск на странице Хамзаева в Instagram, начиная с 29 ноября, опубликовано уже шесть видеопостов, в которых упоминается Алексей Навальный. Последний пост был опубликован сегодня.

"Навальный публично призывает сделать из Кавказа гетто. Никогда никому не позволяли и не позволим унижать Дагестан - Россию", - написал Хамзаев.

На этот раз общественный деятель разместил короткое видео из интервью Алексея Навального в студии радио "Эхо Москвы".

"Например, если бы завтра ввели весьма разумную меру ограничения перемещения грузов и людей с территории Северного Кавказа". После этих слов ведущая отметила, что "это же граждане Российской Федерации" и у них "такие же права, как и у нас с вами". На это Навальный отвечает: "А кто говорит, что они не граждане Российской Федерации?".

После этого фрагмента видео с оппозиционным политиком Хамзаев задает вопрос: "Вот объясните мне, что это такое, если не фашизм и сегрегация?".

Этот пост Султана Хамзаева в течение четырех часов собрал более 10 550 лайков и не менее 135 комментариев. Некоторые из пользователей, которые отреагировали на пост Хамзаева, имеют внешние признаки жителей азиатских или латиноамериканских стран. В аккаунте gobesleotnes пользователя по имени Gobes Leotnes опубликованы фото темнокожих людей в джунглях, а сам автор постов пишет на яванском языке.

Пользователь missskylar01_154675 пишет китайскими иероглифами и по фото похож на жителя Юго-Восточной Азии. Язык постов пользователей delisalfaris и anggita определен как индонезийский. Аккаунт пользователя hermawan.hrm0427 закрыт, однако на заглавном фото присутствует темнокожий молодой человек..

Некоторые из пользователей, чья связь с Дагестаном вызывает сомнения, оставили комментарии на русском языке. Например, подписчик rico_ols, по фото похожий на жителя Юго-Восточной Азии, написал: "Очень Сильно". В свою очередь подписчица aristalbattlr по имени LI Gushuo прокомментировала: "Хороших выходных".

По мнению блогера Расула Асада, Султан Хамзаев через противостояние с Алексеем Навальным пытается получить политические дивиденды.

"Благодаря господину Хамзаеву большое количество дагестанцев ринулись поискать в интернете что же такого страшного наговорил Навальный про Дагестан, большинство из которых даже не знали о том, что Навальный ранее что-то говорил про Дагестана. А ещё одна половина ранее даже не слышали про такого человека, как Навальный [...] Кажется, Хамзаев раньше всех решил начать предвыборную кампанию", - написал Асад 30 ноября в Telegram-канале "Спросите у Расула".

Также блогер предположил, что Хамзаев "пытается понравиться руководству партии "Единая Россия". "Дагестанцам, от имени которых Хамзаев говорит, не очень важно, что говорит Навальный про Турчака или про Рогозина", - добавил он.

Как писал "Кавказский узел", аналитики выявили большое количество ботов среди подписчиков на страницу главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.