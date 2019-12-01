01 декабря 2019, 15:00

Оппозиционеры в Тбилиси потребовали освободить Чхартишвили

Представители оппозиции провели сегодня перед зданием офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси акцию протеста против ареста члена Лейбористской партии Лаши Чхартишвили.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября суд постановил заключить под административный арест активистов, задержанных на акции протеста у канцелярии правительства Грузии и обвиненных в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. В частности, член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили был арестован на восемь суток и оштрафован после спора с судьей.

Сегодня сторонники Лаши Чартишвили собрались около офиса "Грузинской мечты", требуя освободить его. Чтобы продемонстрировать свою солидарность, они бросили на землю около офиса 41 боб фасоли, объяснив, что 41 - это номер "Грузинской мечты" в избирательных бюллетенях. Таким образом сторонники оппозиции демонстрируют, что "правящая партия упала в глазах избирателей", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" друг Лаши Чхартишвили Ника Меманишвили.

"Лашу Чхартишвили осудили только за то, что он бросил несколько зерен фасоли в воздух. Человек не должен сидеть в тюрьме за то, что бросил зерна фасоли, это грубое нарушение прав человека", - сказал Меманишвили.

Аналогичное мнение озвучил корреспонденту "Кавказского узла" член Лейбористской партии Грузии Михаил Кумсишвили. "Если это преступление, то в тюрьму нужно сажать любого, кто держал фасоль в руках. Это политическое преследование, которое мы наблюдаем в последнее время со стороны Иванишвили и правительства. Они пытаются подавить любые протесты, любое несогласие с ними", - сказал Кумсишвили.

Еще один участник акции, друг Чхартишвили Зураб Марджанидзе указал, что у Лаши Чхартишвили двое несовершеннолетних детей. "Я видел вчера его сына и дочь. Они переживают и ждут Лашу. Это уже не в первый раз, когда он попадает в тюрьму – его несколько раз сажали при Саакашвили, и теперь продолжают задерживать и сажать в тюрьму. Дети к этому привыкнуть не могут, они очень беспокоятся за отца", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Зураб Марджанидзе.

Акция прошла без столкновений с полицией, в 11.30 мск ее участники покинули площадку перед офисом "Грузинской мечты", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы, проводятся в Тбилиси 14 ноября. Протестующие добиваются отставки правительства и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Они также требуют назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Оппозиция вновь вывела людей на улицы Тбилиси", "Оппозиция потребовала смены избирательной системы в Аджарии", "Оппозиция раскритиковала изменения в избирательную систему Грузии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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