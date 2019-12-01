Полиция Ставрополья отреагировала на видео дорожного инцидента с участием силовика

01 декабря 2019, 11:53

Публикация видео, на котором нарушивший правила движения водитель маршрутки утверждает, что офицер полиции разбил стекло микроавтобуса, вызвала в Instagram споры о правомерности действий участников происшествия. Инцидент произошел еще в 2017 году, после проверки действия силовика были признаны законными, сообщило 30 ноября Управление МВД по Ставропольскому краю.

Видео с места инцидента опубликовано 30 ноября в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 368 тысяч подписчиков. "В Ставропольском крае товарищ майор разбил окно маршрутки, водитель которой проехал на красный. Именно так страж порядка решил «наказать» нарушителя, но пассажиры его не поблагодарили", - говорится в аннотации к видео.

Само происшествие на кадрах полутораминутного ролика не показано, видны лишь его последствия - разбитое боковое стекло салона маршрутки и перепалка водителя и пассажиров маршрутки с майором полиции.

"Я не заметил красный [сигнал светофора], он взял и разбил стекло, - эмоционально говорит, в частности, водитель, снимающий происходящее на камеру телефона. – Есть штраф за это, товарищ майор, зачем вы стекло мне ломаете?".

Офицер полиции на видео возражает, что всего лишь потребовал от водителя остановиться. "А какое вы право имеете стекло [разбивать]? Вы напугали моего ребенка!" – кричит ему одна из присутствующих женщин, рядом с которой стоит девочка школьного возраста. "Я никого не пугал!" – отвечает ей полицейский. "Вы стекло разбили, как это не пугали?" – возмущается женщина.

Майор полиции на видео просит возмущенных людей уйти с проезжей части на тротуар. "Какое вы имеете право стекло мне ломать?" – настаивает автор видео. "Я не ломал вам стекло", - отвечает полицейский. "Люди - свидетели! Я в отдел [полиции] сейчас поеду", – говорит водитель. "Поедем в отдел", - соглашается полицейский, набирая номер на мобильном телефоне.

По состоянию на 11.50 мск, под видеороликом размещено 446 комментариев. Авторы большинства из них в резких выражениях подвергли критике действия сотрудника полиции. Часть комментаторов в свою очередь сочли недопустимыми действия водителя маршрутки.

"Водитель, который везёт женщин и детей, как он может не заметить красный сигнал светофора??? Это что за водитель такой??? А если бы снес пешехода?" – написал, в частности, пользователь izam.999.abakarov.

"Стекло заменить можно. А вот людей не вернуть. Сегодня все остались живы. А в следующий раз в аварию попадёт и насмерть всех пассажиров [...] потом вы все будете уже проклинать и оскорблять этого водителя!" – обратился пользователь mari.800.777 к участникам обсуждения, осудивших полицейского.

"Проезд на красный свет с пассажирами куда страшнее разбитого стекла! Он не заметил, видите ли! И [полицейский] не прав - имущество чужое", - высказал свое мнение umarov_05_74.

"Не имел права портить имущество. Просто остановить и выписать протокол", - согласился r216xk.

МВД объявило о невиновности офицера полиции

На публикацию видео отреагировала 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, подчеркнув, что инцидент произошел еще в 2017 году. "В сети Интернет размещен видеоролик, на котором сотрудник ГИБДД при остановке маршрутного такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора, разбил боковое стекло автотранспорта. Данная ситуация произошла в 2017 году. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Была проведена проверка, по результатам которой действия сотрудника полиции признаны законными, подчеркивается в пресс-релизе.

"Кроме того, водитель маршрутки оказался злостным нарушителем ПДД. 31 июля 2019 года мировым судьей Предгорного района он лишён права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения по ч.1 ст.12.8 КРФобАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) сроком на 18 месяцев и ему назначен штраф размере 30 тысяч рублей. А уже в ноябре 2019 года судом он привлечен к ответственности в виде административного ареста за оставление места ДТП и управление автомобилем, будучи лишённым права управления транспортными средствами", - сообщила пресс-служба ведомства.