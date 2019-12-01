Спикер парламента Нагорного Карабаха стал кандидатом в президенты

01 декабря 2019, 05:07

Демократическая партия Нагорного Карабаха выдвинула председателя парламента Ашота Гуляна кандидатом в президенты.

Как сообщал "Кавказский узел", президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента уже заявили бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян и бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян. 12 ноября общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян также заявила о намерении побороться за пост президента, став первой в истории Нагорного Карабаха женщиной, претендующей на этот пост. Шансы на победу Кристины Балаян мизерны, считают аналитики.

Политологи заявили, что основными фаворитами президентской гонки станут бывший премьер Араик Арутюнян и глава МИД Масис Маилян.

30 ноября в зале степанакертского музыкального колледжа прошел шестой съезд Демократической партии Нагорного Карабаха. На съезде было заявлено, что партия будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, а также выдвигает своего кандидата на пост президента. Им стал лидер партии, спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян.

Ашот Гулян отметил в своем выступлении, что за 20 лет существования Демократическая партия стала одним из активных игроков на политическом поле Нагорного Карабаха. Выборы 2020 года он назвал "возможностью понять, кто мы как общество, и каждый из нас как личность".

В парламенте Нагорного Карабаха во фракции "Демократия" состоят шесть депутатов, членов Демократической партии Нагорного Карабаха. Руководитель фракции Вардгес Багрян в своем выступлении заметил, что "от предстоящих общенациональных выборов в 2020 году будут зависеть будущее Арцаха (Нагорного Карабаха)".

30 ноября в зале гостиничного комплекса "Валлекс" прошел второй съезд созданной в 2018 году партии "Справедливость". На нем было заявлено, что партия будет участвовать в парламентских выборах со своим пропорциональным списком, а на президентских выборах партия поддержит Виталия Баласаняна, передает присутствовавшая на съезде корреспондент "Кавказского узла".

Сопредседатель партии "Справедливость" Акоп Акопян заявил, что стране нужен руководитель, обладающий высокими моральными качествами, знаниями и опытом правителя, который может реально оценивать ситуацию, противостоять внешним и внутренним вызовам.

Виталий Баласанян, присутствовавший на съезде, заявил, что выступает за международное признание Нагорного Карабаха. "Взаимное признание Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана и отказ от разрешения конфликта силой должны стать отправной точкой, а не концом переговоров между ними", - сказал он.

Также Баласанян заявил, что Нагорный Карабах является отдельным армянским государством, а не районом Армении, и что отношения с Арменией будет строиться на основе межгосударственных договоров.

Комментируя выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии и "Справедливости", лидер партии "Свободная родина", бывший госминистр, будущий кандидат в президенты Араик Арутюнян написал на своей странице в социальной сети, что "приветствуя сегодняшние решения, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что процесс формирования власти в Арцахе (Нагорном Карабахе) должен осуществляться только на конкурентной основе, в условиях, специфичных для демократических стран".

В Нагорном Карабахе существует более 20 политических сил и движений. В парламенте представлены "Свободная родина", Демократическая партия Арцаха (Нагорного Карабаха), АРФ "Дашнакцутюн", "Движение - 88" и "Национальное возрождение".

Большинство из политических сил и движений Нагорного Карабаха уже объявили, что примут участие в парламентских выборах. Республиканская партия заявила, что поддерживает кандидатуру Араика Арутюняна, а партия "Завтрашний Арцах" заявила о поддержке Масиса Маиляна. Партия "Поколение независимости" своим кандидатом объявила депутата Руслана Исраеляна.

Парламентская партия АРФ "Дашнакцутюн" Нагорного Карабаха в середине ноября провела встречи с предполагаемыми кандидатами. В офисе партии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что после встреч с 15 партиями прошел второй раунд встреч с пятью потенциальными кандидатами в президенты. По словам сотрудника офиса партии, в ближайшее время "Дашнакцутюн" заявит о своих предпочтениях.