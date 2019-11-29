Шахабас Шахов в суде отказался признать вину

29 ноября 2019, 11:31

Бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов на заседании суда в Москве 28 ноября отверг обвинения в получении взятки и растрате. Его дочь также заявила о своей невиновности, двое других подсудимых признали вину частично.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов в начале февраля 2018 года был арестован по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым и его заместителями. Дело Гамидова впоследствии было выделено в отдельное производство. 27 августа Верховный суд России постановил направить дело Шахова в Лефортовский суд Москвы.

Вместе с Шаховым по делу о растрате при строительстве школы в Каспийске проходят дочь бывшего министра Амина, а также Мурад Абдурахманов и Марат Алиев. Дело касается хищения 88 миллионов рублей.

Первое судебное заседание по делу Шахова и других обвиняемых было назначено на 18 ноября, но не состоялось из-за неявки в суд потерпевшего. Поэтому рассмотрение дела по существу началось 28 ноября в 12.00 мск в Лефортовском райсуде Москвы, говорится в карточке дела, размещенном на сайте суда.

Дело рассматривает судья Маргарита Котова. Дата следующего заседания по состоянию на 11.30 мск сегодня на сайте суда не указана.

Согласно карточке дела, Шахабас Шахов обвиняется по части 4 статьи 160 (растрата, совершенная организованной группой) и пункту "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) УК России. Дочери Шахова Амине, а также двум другим фигурантам дела - Марату Алиеву и Мураду Абдурахманову - вменяется часть 4 статьи 160 (присвоение и растрата, совершенные организованной группой) УК России.

Максимальные санкции по ч.4 ст.160 УК России – 10 лет заключения, по п."в" ч.5 ст.290 УК России – 12 лет тюрьмы.

На судебном заседании 28 ноября прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, после чего суд выяснил отношение подсудимых к предъявленным им обвинениям. Шахабас Шахов, а также его дочь Амина не признали свою вину полностью, сообщает сегодня "Черновик".

Обвинение в получении Шахабасом Шаховым взятки предъявлено "необоснованно и без достаточных подтверждающих доказательств", заявил в суде адвокат Шаховых Мирза Мирзаев. По его словам, обвинение утверждает, что Шахов получил взятку в виде мебели и дивана стоимостью не менее 293 тысяч рублей.

"Шахабас (Шахов) с самого начала предварительного следствия давал последовательные показания о своей невиновности в получении взятки от [руководства] Дирекции единого заказчика застройщика Дагестана. О том, что он не осуществлял общее покровительство и попустительство по службе в отношении [руководства Дирекции] […] Получение взятки Шахабасу (Шахову) предъявлено за общее покровительство и попустительство по службе [руководству Дирекции], однако какие-либо доказательства в обоснование этого в материалах дела отсутствуют", – цитирует издание Мирзаева.

По данным издания, бывший руководитель Дагестанского центра научно-технического творчества Марат Алиев заявил в суде, что сам совершил растрату вверенных ему 779 653 рублей. При этом, как пишет газета, Алиев отказался признать вину в части организованной группы. Мурад Абдурахманов, ранее занимавший должность администратора детского центра "Логос", признался в суде в пособничестве Алиеву в растрате, но также отрицал наличие организованной группы.

Напомним, что 28 октября суд в Москве приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов были причастны к похищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует.

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