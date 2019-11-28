Шапка с мелочью возле входа в Волгоградскую облдуму. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

28 ноября 2019, 21:50

Акция "Пожертвуй депутату на проезд" прошла в Волгограде

Активист Либертарианской партии России Никита Демидович провел сегодня в центре Волгограда акцию против больших бюджетных трат на содержание депутатов. Он собирал деньги у прохожих на проезд депутатов в общественном транспорте.

Активист стоял с протянутой шапкой, чтобы прохожие могли класть туда деньги. Акция длилась один час. Из всех проходивших мимо людей лишь несколько бросили мелочь в шапку, передала корреспондент "Кавказского узла".

Демидович рассказал, что его акция связана с новым расследованием волгоградского штаба Навального, в котором рассказывается о закупках дорогих автомобилей для депутатов. "Никто особо не хочет добровольно жертвовать, все говорят: "нам бы кто пожертвовал" или "депутаты обойдутся". Я говорил им про видео и покупку дорогих иномарок для депутатов, и что, наверное, им не хватает на проезд в общественном транспорте. До дома вполне можно доехать на автобусе, и я пытаюсь им денег собрать", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он положил шапку с мелочью у входа в облдуму, поставив в нее табличку "Сбор пожертвований депутатам". На шапку никто не отреагировал и из здания никто не вышел.

Руководитель волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает активиста. "Видимо, если бы работу депутатов оплачивали добровольно, они умерли бы с голоду, - сказал он. - Я рад, что на наши расследования обращают внимание, кого-то это задевает и люди проводят акции".

Скриншот видео "Красное дерево и «Тойоты»‎ для ленивых депутатов" https://www.youtube.com/watch?v=A60-ruzRuMM&feature=youtu.beВ расследовании волгоградского штаба Навального рассказывается о том, что волгоградские чиновники тратят крупные суммы из бюджета на дорогостоящие канцелярские принадлежности и импортные машины. Видео, опубликованное на Youtube, сегодня к 21.50 мск набрало 698 просмотров.

"В ноябре депутатам срочно понадобились органайзеры и пишущие принадлежности, - говорится в расследовании. - Органайзеры, разумеется, не простые: оформленные под красное дерево с золотистой фурнитурой. Всего 11 позиций - от шариковых ручек и подставок для них до специального коврика для письма. Всего депутатов 38, но на деньги регионального бюджета купили 51 набор почти за 200 тысяч рублей, по 4 000 рублей за штуку. [...] Главный подарок народным избранникам - новенькие служебные иномарки за 10 миллионов рублей! В этот раз выбор пал на пять черных иномарок. [...] Не обойтись депутату без служебной машины, сами понимаете, в каком состоянии общественный транспорт в городе...". В расследовании также говорится о закупке администрацией 11 легковых автомобилей за 9,2 млн рублей.

По состоянию на 21.50 мск на сайте Волгоградской областной думы нет комментариев относительно расследования штаба Навального.

"Кавказский узел" ранее писал, что четыре участника серии одиночных пикетов в Волгограде, в том числе сторонники "Либертарианской партии России", 17 ноября потребовали прекратить преследование активистов по политическим мотивам.

Примечание:

"Пикетчики в Волгограде выступили за сменяемость власти в России", "Волгоградские активисты вступились за политзаключенных и защитников Шиеса", "В Волжском состоялся одиночный пикет за честные выборы в Москве", "".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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