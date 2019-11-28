Амулсарский рудник в Армении. Фото: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Mountain Amulsar Armenia

28 ноября 2019, 18:30

Суд отказал Lydian Armenia в исках к Минприроды

Административный суд Армении отказался рассматривать иски компании Lydian Armenia, обжаловавшей отказ министерства окружающей среды на использование золотодобытчиками ресурсов рек Дарб и Арпа.

Как писал "Кавказский узел", компания Lydian Armenia, которая владеет лицензией на эксплуатацию Амулсарского рудника, подала два иска против министерства окружающей среды. В одном иске компания требует признать незаконным запрет на забор воды из реки Дарб. Другой иск касается запрета пользоваться ресурсами реки Арпа для переработки золота на Амулсарском руднике.

О решении Административного суда Армении сообщил сегодня пресс-секретарь Минприроды Давид Григорян. Решение суда подтверждает, что ведомство не нарушило сроков рассмотрения заявки, на которую ответило отказом, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В компании Lydian Armenia корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что на решение суда уже подана апелляция. "Административный суд постановил изменить форму искового заявления, чтобы принять исковое заявление в производство. Но мы утверждаем, что была заполнена соответствующая форма искового заявления", - сообщил адвокат Lydian Armenia Саяд Бадалян.

Напомним, что против разработки Амулсарского рудника, которым владеет Lydian Armenia, с 2014 года протестуют местные жители и экоактивисты. 20 сентября протестующие провели шествие в курортном городе Джермук и близлежащих общинах, пригрозив новой волной протеста, если правительство Армении не объявит окончательное решение по вопросу золотодобычи на руднике.

Примечание:

"Экологи заявляют о риске загрязнения озера Севан в Армении", "Жители Джермука рассказали об угрозах Амулсарского рудника", "Пять человек пострадали при столкновении у Амулсарского рудника".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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