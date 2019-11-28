Арестован замглавы администрации Назрани

28 ноября 2019, 17:59

Заместитель главы администрации Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий и взят под стражу.

Уголовное дело касается муниципального контракта, заключенного в 2017 году. По данным правоохранительных органов, из бюджета города были оплачены фиктивные работы.

Согласно контракту, подрядчик должен был проложить водопровод, установить водонапорные башни и пробурить артезианские скважины. "Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 миллионов рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Ингушетии.

Сам контракт был заключен с нарушением закона: он "не размещался на официальном сайте госзакупок, а номер контракта не соответствует дате его заключения", отметили в ведомстве. Задержанный чиновник взят под стражу, по части 3 статьи 286 УК России ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Задержанный чиновник одновременно занимал должность главы Центрального административного округа города. "Утром в день задержания за ним заехали правоохранители и привезли в его рабочий кабинет, где был проведен обыск и изъята документация", - цитирует источник в мэрии Назрани ТАСС.