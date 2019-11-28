28 ноября 2019, 17:59

Арестован замглавы администрации Назрани

Заместитель главы администрации Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий и взят под стражу.

Уголовное дело касается муниципального контракта, заключенного в 2017 году. По данным правоохранительных органов, из бюджета города были оплачены фиктивные работы.

Согласно контракту, подрядчик должен был проложить водопровод, установить водонапорные башни и пробурить артезианские скважины. "Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 миллионов рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Ингушетии.

Сам контракт был заключен с нарушением закона: он "не размещался на официальном сайте госзакупок, а номер контракта не соответствует дате его заключения", отметили в ведомстве. Задержанный чиновник взят под стражу, по части 3 статьи 286 УК России ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Задержанный чиновник одновременно занимал должность главы Центрального административного округа города. "Утром в день задержания за ним заехали правоохранители и привезли в его рабочий кабинет, где был проведен обыск и изъята документация", - цитирует источник в мэрии Назрани ТАСС.

Примечание:

"Прокуратура добилась выплат работникам больницы в Назрани", "Минприроды потребовало убрать свалку мусора в Назрани", "Ингушская чиновница заподозрена в превышении полномочий с соцвыплатой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 ноября 2019, 18:18

28 ноября 2019, 17:42

28 ноября 2019, 17:30

28 ноября 2019, 17:21

28 ноября 2019, 17:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи