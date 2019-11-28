Родственники жертв пыток озвучили детали "Тертерского дела"

28 ноября 2019, 17:21

Азербайджанских солдат били током, топили и сбрасывали с высоты, заставляя признаться в госизмене, рассказали их родственники Русской службе Би-би-си. Потерпевшие недовольны расследованием "Тертерского дела".

Как сообщал "Кавказский узел", родственники убитых и осужденных по "Тертерскому делу" военных на акциях 7 октября и 14 ноября потребовали реабилитации убитых, пересмотра дел и освобождения своих родных. Полиция пресекла ноябрьскую акцию протеста и оттеснила ее участников от здания администрации президента в Баку.

Следствие и суды по "Тертерскому делу" были закрытыми. Согласно официальному заявлению Генпрокуратуры, СГБ, Минобороны и МВД от 17 мая 2017 года, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и в подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев.

По словам жены одного из запытанных до смерти, прапорщика Руслана Оджагвердиева, 15 июня 2017 года ей позвонили из воинской части, где служил муж, и сказали, что он ранен. Больше никакой информации не было, а наутро родных Оджагвердиева известили о его смерти. Причиной смерти назвали остановку сердца во время тренировок. Вдову возмутило, что пришедшие на похороны военные не позволили обмыть тело, как того требует мусульманский обычай. При этом само тело было уже завернуто в саван и накрыто флагом, говорится в материале "Умри или признайся": В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи пыток", опубликованном 27 ноября на сайте Русской службы Би-би-си.

Эксгумация, проведенная спустя пять дней, показала, что прапорщик умер из-за травмы груди. О том, как была получена эта травма, Равана Оджагвердиева узнала уже из показаний солдат на суде над теми, кто пытал военного. "Ему затыкали рот майкой, душили, требовали признать, что он шпион. У тебя, мол, выбор: или умереть, или признаться", - пересказала показания вдова. Согласно показаниям свидетелей и данным судмедэкспертизы, Оджагвердиеву вкалывали различные препараты, топили в воде. Все это происходило при враче, который должен был следить, чтобы не наступила смерть.

По словам вдовы, Руслана Оджагвердиева оклеветал другой солдат, который заявил в суде, что сделал это под угрозой смерти. В свою очередь, пытавший Оджагвердиева сообщил, что тот отказался признать себя армянским шпионом. "Если бы признался - остался бы жив", - привела Равана Оджагвердиева слова обвиняемого.

Другую жертву пыток, 39-летнего полковника-лейтенанта в отставке Салеха Гафарова, забрали прямо из дома, рассказала его жена Натаван. Тело ей передали через две недели, не позволив открыть гроб. "Только когда начались суды, я узнала, что он погиб фактически уже на второй день - от пыток", - рассказала Натаван Гафарова. Она отметила, что ее мужа задержали по доносу солдата, которого тоже пытали. Гафарову связали руки и ноги, топили в воде, били током, выдирали ногти, ломали челюсть, сбросили со второго этажа, а затем продолжали пытать, пока он не впал в кому, пересказала вдова показания свидетелей.

В мае 2017 года родители ряда солдат, обеспокоенные отсутствием вестей от них, потребовали ответа от военного руководства. С протестующими согласились говорить только тогда, когда они пригрозили самоубийством. В результате двое военных вернулись домой, в том числе солдат-срочник Натик Гулузаде. По словам его отца, солдата били по спине, подводили ток к гениталиям, после чего он пять дней был в коме. После пыток Гулузаде дослужил свой срок. Однако уже в сентябре Гулузаде арестовали, а затем осудили на 18 лет за госизмену. Срочник рассказал, что признал вину под давлением. "Он говорил, что ему сказали, якобы нас (родителей) арестовали за наркоторговлю, и он готов был взять на себя любую вину, чтобы нас отпустили", - рассказал отец осужденного. Он отметил, что готов обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека, так как местный суд даже не стал рассматривать дело о пытках.

Один из потерпевших по "Тертерскому делу", бывший командир роты Вагиф Абдуллаев, заявил, что недоволен судом по делу о пытках. По словам военного, его морили голодом, раздевали догола и поливали холодной водой, били арматурой, пытали электрошоком, а потом уволили из армии. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на его теле следы от ударов и электрические ожоги. "Даже если меня завтра восстановят на службе, я от них не отстану, пока они (виновные) все не сядут", - сказал бывший офицер.

Отец одного из обвиняемых по "Тертерскому делу", Насир, сразу после ареста сына переехал из родной деревни в Баку, где создал группу в мессенджере и стал собирать документы по этому делу. Он общается с родственниками других фигурантов дела, правозащитниками и зарубежными дипломатами. Насиром собраны документы о более чем сотне солдат, которые стали жертвами пыток.

Отметим, что 29 октября координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев, занимавшийся "Тертерским делом", был сбит автомобилем на пешеходном переходе. Правозащитник находится в коме и перенес уже две операции. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования инцидента, указав на то, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Соратники Гюльалыева предложили провести экспертное расследование аварии.

Отметим, что за несколько месяцев до аварии, в июле, Генеральная прокуратура Азербайджана пригрозила Огтаю Гюльалыеву уголовной ответственностью за публикации в социальных сетях.