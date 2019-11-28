ФСБ и Следком рапортовали об аресте членов причастной к теракту в Махачкале группировки

28 ноября 2019, 13:17

Силовики заявили сегодня, что задержали участников группировки "Шараповские", в которую входили дагестанские полицейские, адвокаты и боевики. По данным следствия, группировка совершила в 1998 году теракт в Махачкале.

"Шараповские" убивали предпринимателей и правоохранителей, похищали людей, занимались вымогательствами, грабежами и разбоями, совершенными в Дагестане и Москве в 2007-2015 годах. "Преступления «шараповских» отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс", - отмечается в сообщении ФСБ.

В числе 250 участников группировки были действующие на то время сотрудники МВД Дагестана, члены адвокатской палаты республики и боевики. В частности, они причастны к теракту в Махачкале в 1998 году, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ФСБ.

В результате взрыва в Махачкале 4 сентября 1998 года погибли около 20 человек, более 60 человек были ранены. Теракт был направлен против главы городской администрации Саида Амирова, который не пострадал. По данному делу Верховным судом Дагестана вынесен приговор шестерым организаторам и участникам преступления, говорится в хронике вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане, которую ведет "Кавказский узел".

В арсенале "шараповских" были противотанковые ракетные комплексы, а также множество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним и взрывчатых веществ. Это оружие изъято, взрывоопасные предметы обезврежены, отчиталась пресс-служба ФСБ.

С августа по ноябрь 2019 года в Дагестане и Москве были задержаны четыре члена этой банды, решением суда они заключены под стражу. "Ранее в отношении одного из соучастников банды судом с участием присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СК России. В каком регионе было совершено покушение на убийство, в сообщении не уточняется.

На видео, опубликованном сегодня на странице Следкома в Instagram, силовики в масках, с оружием и собаками врываются в частные дома, изымают оружие и телефоны. Также показан приземлившийся самолет, из которого люди в масках выводят двух задержанных, мужчину и женщину. В одном из частных домов люди в камуфляже и с автоматами находят тайник с оружием, которое раскладывают на полу. Видны десять ржавых автоматов, другое оружие и боеприпасы. Демонстрируется уничтожение гранат и гранатометов.