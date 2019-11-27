Приговор главы ростовского "Капиталбанка" обжалован

27 ноября 2019, 22:20

Защита подала жалобу на приговор бывшему председателю правления ростовского "Капиталбанка" Сергею Осипову, осужденному на 7,5 года по делу о мошенничестве с кредитами.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к 7,5 года колонии Сергея Осипова, признав его виновным в мошенничестве с кредитами.

По версии следствия, в конце 2015 года - начале 2016 года глава "Капиталбанка" Сергей Осипов способствовал выдаче ссуд пяти фирмам. После отзыва у "Капиталбанка" лицензии эти фирмы перестали делать выплаты по кредитам, и банк не досчитался 717 миллионов рублей. Следователи полагали, что кредитор и заемщики похитили деньги по предварительному сговору.

Защита Осипова не согласилась с приговором суда и подала жалобу в апелляционную судебную инстанцию, сообщил сегодня со ссылкой на адвоката Дмитрия Конова "Коммерсант-Юг". Дата подачи апелляции не уточняется.

Комментариев стороны обвинения относительно подачи жалобы на приговор Осипова не поступало.

Напомним, банк лишился лицензии 15 февраля 2016 года. Центробанк объяснил это тем, что "Капиталбанк" сильно рисковал, вкладывая деньги в ненадежные активы. Рыночная стоимость "Капиталбанка" была оценена в 157,6 миллиона рублей.