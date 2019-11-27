27 ноября 2019, 20:25

Верховный суд утвердил приговор жителю Чечни за финансирование терроризма

Верховный суд России оставил в силе приговор жителю Чечни Юсупу Ухигову, осужденному по делу о переводе денег человеку, который собирался примкнуть к сирийским боевикам.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Юсупа Ухигова к шести годам колонии, признав его виновным в переводе денег уроженцу республики, планировавшему примкнуть к сирийским боевикам.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также признала Ухигова виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений. "Приговор по данному делу был оставлен без изменений", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

По версии следствия, в 2016 году Ухигов, находясь в Австрии, перевел деньги Шамилю Сулейманову, намеревавшемуся выехать в Сирию для вступления в ряды запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". 14 марта 2017 года суд приговорил Шамиля Сулейманова к трем годам колонии общего режима, свою вину он признал. Ухигов отказался признать себя виновным, сообщили ранее в пресс-службе ростовского суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Юсупа Ухигова и его представителей относительно решения Верховного суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" ("Исламское государство" признано в России террористической организацией и запрещено решением суда).

Примечание:

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Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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