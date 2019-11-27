Оппозиция сочла нереалистичным проект бюджета Волгограда

27 ноября 2019, 11:20

Участники публичных слушаний не имели возможности оценить реалистичность бюджета Волгограда, поскольку мэрия не опубликовала пояснительную записку к проекту, заявили представители "Яблока" и КПРФ. Они указали на формальный подход властей к проведению слушаний и отсутствие у горожан интереса к таким обсуждениям.

Администрация отчиталась о проекте бездефицитного бюджета

Проект решения "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" был рассмотрен 25 ноября, его поддержало абсолютное большинство участников публичных слушаний, сообщила пресс-служба гордумы. Теперь документ будет передан на рассмотрение думскими комитетами, а затем и всеми депутатами.

Бюджет Волгограда второй год подряд сверстан без дефицита. На 2020 год сумма как доходов, так и расходов запланирована в размере 21 миллиарда рублей, при этом безвозмездные поступления из областного бюджета составят 12,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы 25 ноября.

Расходы на социальную сферу в проекте бюджета 2020 года составляют около 60%. Запланированы, в частности, реконструкция системы энергоснабжения скоростного трамвая, строительство трех детских садов, строительство общеобразовательной школы в Кировском районе, разработка проекта реконструкции стадиона "Трактор", продолжение работ по реконструкции центральной набережной Волгограда. Во время слушаний жительница Тракторозаводского района Татьяна Фадеева подняла вопрос о строительстве новой школы в поселке ГЭС. Представители городской администрации заверили ее, что решение принято, под школу уже подготовлен участок земли, говорится в сообщении гордумы.

Председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Дмитрий Дильман отметил, что горожане активно участвовали в слушаниях. "Радует, что жителям не безразлично, как будет развиваться родной город. Все выступления запротоколированы, прозвучавшие предложения будут рассмотрены на заседании нашего профильного комитета", - процитировала Дильмана пресс-служба гордумы.

Члены "Яблока" указали на непрозрачность бюджета

Большую часть участников слушаний составляли сотрудники городской администрации, указал корреспонденту "Кавказского узла" член регионального отделения "Яблока" Владимир Назаренко. "Они были очень недовольны, что им после работы пришлось там сидеть. Я насчитал только человек 10 независимых людей. Был вопрос по новой школе по поселке ГЭС, где сейчас дети учатся в три смены. Чиновники не могли связать двух слов, когда их спрашивали о школе, и лишь одна дала внятный ответ, подтвердив, что это безобразие. Чиновница сказала, что к строительству школы приступят в августе-сентябре 2022 года. Вопросы задавали также два пенсионера по своим конкретным домам. Было примерно три выступления, человек пять задавали вопросы. Ну что это за обсуждение? Я задал бы вопросы, если бы заранее прочитал пояснительную записку, но у меня не было такой возможности. Мы не получили пояснительной записки к проекту, благодаря которой можно было бы проанализировать цифры", - сказал Назаренко.

На слушаниях присутствовали около 60 человек, в том числе четыре представителя регионального отделения партии "Яблоко", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии Владимир Титов. Он раскритиковал проведение слушаний. "Там зачитали то, с чем можно и так было ознакомиться на сайте гордумы. Вопросы, которые люди задавали, больше касаются личных вопросов, к публичным слушаниям это не очень относится. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются, где надо задавать такие вопросы, да и такой возможности у них нет. Они пришли высказать свои проблемы. Например, одна женщина спрашивала про школу в поселке ГЭС", - сказал он.

Титов считает неубедительными пути пополнения бюджета, указанные авторами проекта. "Было сказано, например, что поступления от налогов на доходы физических лиц будут расти, но непонятно, с чего они будут расти. За счет чего будет расти зарплата? У нас же не строится новый завод типа Volkswagen. То есть оптимизм администрации непонятен. Поэтому все это было унылым зрелищем", - резюмировал оппозиционер. По его словам, не одобрили проект бюджета шесть человек - все четыре представителя "Яблока", один депутат и местная жительница. "Нам не понравилась непрозрачность бюджета", - пояснил Владимир Титов.

Такой формат слушаний малоэффективен, считает депутат гордумы от КПРФ Илья Кравченко. "Слушания по бюджету не должны быть единственным и главным местом, где люди могли бы обратить внимание власти на свои проблемы. Это должно решаться в рабочем порядке. Вообще-то власти и так должны строить школы, детсады и ремонтировать дороги. Это не дело, что я, как депутат, пишу десятки запросов с просьбой отремонтировать дороги", - отметил депутат.

Он также отметил, что участники слушаний не были знакомы с пояснительной запиской к проекту бюджета. "Основная проблема слушаний по бюджету в том, что и общественным деятелям, и депутатам и тем более гражданам приходится самим в этом бюджете разбираться. У жителей не было пояснительной записки - они ориентируются на то, что им говорит власть, а власть говорит, что все хорошо, без ретроспективы того, что было в прошлые годы. Да и цифры показывают не все, а те, которые выгодно. То есть сложно что-то оценить. Нужен глубокий анализ бюджета, и это должны делать власти. А администрация дает слишком поверхностную информацию. Хотя, по большому счету, и жители не особо активны", - сказал Илья Кравченко.

По словам депутата, на слушаниях он предъявил к мэрии ряд претензий. "Я высказал на слушаниях, что дороги и дворы у нас ремонтируют только в рамках национальных проектов, а местных денег не выделяется. Администрация сказала, что деньги на это должны быть, и с этим разберутся. Я также напомнил про отчет об исполнении нынешнего бюджета 2019 года за девять месяцев. По некоторым статьям – экология, ЖКХ – идет сильных недорасход средств. По экологии было освоено 20%, по ЖКХ – 50%. Я спросил, учли ли это и что сделают, чтобы это не повторилось. Мне сказали, что этот вопрос не относится к этому бюджету", - рассказал Илья Кравченко.

Отсутствие пояснительной записки раскритиковал и член регионального отделения "Яблока" Дмитрий Любитенко. "Есть, что скрывать? Считаю, что в рамках публичных слушаний обязательно необходимо обсуждать реалистичность главного финансового документа города именно по величине планируемых доходов, по каждому источнику. Иначе мы снова и снова будем слышать заявления должностных лиц городской администрации о том, что денег на исполнение полномочий нет. Можно часто наблюдать картину: в бюджете средства предусмотрены, а по факту их не доводят до распорядителей, потому что запланированных поступлений нет. Выдумали их. Нарисовали. В какой-то момент вдруг «неожиданно» оказывается, что принимаемый бюджет - воздушный, оторванный от жизни документ. К сожалению, бюджет Волгограда 2020 будет именно таким документом, иначе на этих слушаниях были бы даны исчерпывающие ответы на все вопросы. Что я увидел на этих слушаниях? Уставших от службы работников администрации, дающих общие и неконкретные ответы. Они уже сами не верят в то, что говорят", - написал Любитенко на своей странице в Facebook 25 ноября.

Любитенко отметил, что спросил сотрудников мэрии насчет реалистичности указанной в проекте суммы доходов. "Как администрация города планирует восполнять выпадающие доходы, которых муниципальные образования снова лишили в рамках изменений бюджетного законодательства? Внятного ответа я не получил", - отметил Дмитрий Любитенко.

Он обозначил и ряд конкретных городских проблем. "Когда Ангарский поселок в Дзержинском районе будет обеспечен новой школой? Школа №36 в поселке Ангарском была закрыта в 2017 году. Средства на проектирование капремонта этой школы неоднократно секвестировались в городском бюджете. Может быть, пора заняться этим вопросом? А лучше вообще не ремонтировать старое здание, а построить новую школу с учетом появления в этом районе все новых и новых многоквартирных домов. Обещали заняться этим вопросом в следующем году. Кстати, очень остро вопрос строительства новой школы стоит также в поселке ГЭС, но и ее пока даже не начинают проектировать", - сообщил представитель "Яблока".

Любитенко не устроил ответ сотрудников мэрии на вопрос о ликвидации свалок в черте города. "Ответ следующий: на ликвидацию некоторых свалок требуются миллионы рублей. Муниципалитет пытается найти способ к удешевлению вывоза и утилизации самовольно размещенных отходов. Я же считаю, что это в любом случае нельзя назвать эффективными расходами. Необходимо прежде всего вкладываться в средства выявления правонарушителей, которые безнаказанно сваливают целые самосвалы строительных отходов в лесополосах города. Покупать коптеры, камеры, нанимать инспекторов и оборудовать въезды на лесные участки механическими ограничителями, а не вывозить чужой мусор за деньги налогоплательщиков", - написал Любитенко.