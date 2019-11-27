Волгоградцы пожаловались на угрозу оползня в парке отдыха

27 ноября 2019, 05:49

Искусственная насыпь на берегу реки в волгоградском центральном парке грозит обрушением, заявил проектировщик Игорь Шкопинский. Такое же опасение высказали местные жители, указав, что перед мундиалем в парк свозили строительный мусор.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2018 года в Волгограде сильный дождь впервые размыл насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена". 16 июня недельная норма осадка во второй раз размыла грунт и щебень у стадиона из-за того, что ливневая канализация не справилась с сильными дождями, сообщила мэрия Волгограда. Размыв склона у "Волгоград Арены" происходит после каждого сильного дождя, а возмещать ущерб приходится за счет городского бюджета, заявили местные жители в Facebook. Арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу застройщика стадиона "Волгоград Арена", оспорившего штраф Ростехнадзора в 300 тысяч рублей, сообщили в суде. Нарушения при строительстве стадиона привели к размыву склона, а также повреждению ливневой канализации и пешеходных дорожек.

Размыв откоса у стадиона "Волгоград Арена" произошел из-за недостатков ливневой канализации, которые должны были устранить проектировщики, отметили эксперты. Режим ЧС, который объявили спасатели, на руку подрядчикам, так как позволяет им избежать штрафных санкций, говорится в материале "Кавказского узла" "Специалисты рассказали об ошибках при проектировании "Волгоград Арены".

Проектно-изыскательский институт "Волгагражданпроект" столкнулся с трудностями при выполнении муниципального контракта, по которому нужно обеспечить устойчивость оползневого склона и отвод ливневых стоков со склона, рассказал 26 ноября корреспонденту "Кавказского узла" специалист организации Игорь Шкопинский.

По его словам, техническое задание муниципального контракта "Обустройство берегового склона правого берега реки Волги в Центральном районе Волгограда", который был заключен между "Волгагражданпроект" и МУП "Берегоукрепление" 5 мая, предполагало обеспечение устойчивости оползневого склона и отвода ливневых стоков с площади около 42 гектаров.

"Склон находится в водоохранной зоне реки Волги - 200 метров от парапета. Этот склон был оползнеопасным изначально. В свое время на нем стоял памятник командному пункту Чуйков... В 1977 году его снесло оползнем со склона, в 1978 возвели по новому проекту на другом месте, а перед чемпионатом мира его убрали. Инженерные изыскания показали, что в 2017-2019 годах там возведена насыпь размером 27 тысяч кубов на территории арендатора парка ООО «Парк». В основание засыпались ветки и деревья, которые спиливали с парке. Их там огромное количество. Далее на них насыпался строительный мусор... Весной насыпь будет утяжелена дополнительно талыми водами, что увеличивает риски", - рассказал Шкопинский.

По его словам, оползни на правом берегу Волги случаются регулярно.

"Из-за этого был заказан расчет устойчивости склона. Сооружение насыпи на склоне продолжается, она увеличилась к октябрю 2019 в высоту более 12 метров от «подошвы»... На склоне появились новые, более массивные аттракционы. В черте проектирования имеются и сооружения, возведенные без разрешения... С насыпью надо что-то делать. Заказчик и городские власти предложили нам эту зону обойти, но мы ее обойти не можем, потому что она является частью оползневого участка и попадает в границы нашего проектирования. Мы сделали вывод – насыпь появилась незаконно и ее надо убирать", - отметил он.

По словам Шкопинского, "исчерпав свои призывы к ответственным лицам горадминистрации", организация была вынуждена "обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор".

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в своем ответе Шкопинскому от 26 ноября (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») проинформировала, что 5 ноября совместно со специалистами Облкомприроды была проведена проверка, в ходе которой было выявлено, что в водоохранной зоне Волги от центрального стадиона до моста имеются места несанкционированного размещения отходов.

В ответе за подписью заместителя прокурора Максима Гречаника, в частности, перечислены шесть таких мест размещения отходов, в том числе стройматериалов и лома асфальтобетонного покрытия. По фактам выявленных нарушений прокуратура 25 ноября внесла представление в адрес главы Волгограда и ООО «Парк»

Насыпь может представлять опасность для людей в случае строительства на ней каких-либо объектов, считает директор ООО «ГеоСИМ» Алексей Самусь.

«Мы занимались там инженерные изысканиями. Про аттракционы, которые там стоят, такого нельзя сказать, потому что там проводились изыскания. Самим аттракционам, в том числе действующему колесу обозрения, ничего не угрожает. Но там непосредственно на берегу отсыпан новый участок, и на нем предполагалось размещать аквапарк. Вот это может представлять угрозу. Использовать этот массив без изысканий и соответствующей подготовки недопустимо, это может быть опасно для людей. Там могут произойти оползни», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Елена Сыщикова работала в рамках проекта "Волгагражданпроекта". "Летом и осенью мы приходили, смотрели территорию Склон берега от моста до стадиона как был усеян строительным мусором, так он там и лежит. Там даже лежат металлические фермы от стадиона, плиты железобетонные, обломки асфальта, загрязненный грунт возят до сих пор. Похоже, это мусор от строительства стадиона. Это оползневая зона, когда идет дождь, все сползает на нулевую продольную. И неизвестно, что там может осыпаться", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам архитектора Галины Шипиловой, набережная Волгограда "планировалась насыпными грунтами".



«Это оползневая зона. Ее укрепление очень дорогостоящее - инженеры должны добраться до надежного грунта. Оползневая зона непредсказуема, она может вести себя неожиданно», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Волгограда пожаловались на строительный мусор в парке

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители расположенных вблизи парка домов высказали свои опасения в связи с ситуацией. Опрос не носит репрезентативный характер и представляет частные мнения нескольких человек.

«Парк находится прямо перед нашими окнами. Перед началом Чемпионата мира по футболу сюда завозили строительный мусор – арматуру, кирпичи. Мы звонили в прокуратуру – говорили, что скоро чемпионат, а тут арматура и кирпичи. Будут идти подвыпившие болельщики и это опасно. Через несколько дней все это засыпали грунтом, но и сейчас все это видно... Не дай бог, все смоет дождем, и все уйдет вниз», - рассказала жительница дома по улице Батальонной Светлана.

«Мы часто гуляем в Центральном парке культуры и отдыха с ребенком. Перед чемпионатом мира сюда свозили строительный мусор и делали насыпь. Аттракционы сами по себе опасная вещь. А с учетом регулярных оползней у стадиона получается вдвойне опасны. Очень хочется, чтобы все было сделано по правилам и не было никаких нарушений, иначе трагедии не избежать», - считает жительница дома по улице Глазкова Вероника Грошева.

«Я видел, что в парке сыпали строительный мусор... Хотелось бы, чтобы ничего не рухнуло», - сказал проживающий в доме по улице Батальонной студент Игорь Акимов.

Руководство парка отчиталось о соблюдении технических норм

Строительные работы и мероприятия по реконструкции территории Центрального парка культуры и отдыха в рамках заключенного концессионного соглашения производятся с соблюдением всех технических норм и требований законодательства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор ООО «Парк» Петр Пигалев.

"Работа по строительству начинается только после проведения инженерно-геологических изысканий на местности. Инженерно-геологические изыскания для строительства зоны аттракционов выполнены в ноябре-декабре 2016 года – январе 2017 года... В соответствии с техническим заданием и программой изысканий был выполнен комплекс работ... По итогам изысканий подрядная компания предоставила ООО «Парк» технический отчет о свойствах грунтов и разработала ряд рекомендаций. Согласно результатам исследований, физико-механические свойства залегающих на территории грунтов позволяют проводить строительные работы", - сказал.

По словам Пигалева, "все сооружения на территории ЦПКиО установлены на грунтах естественного уплотнения".

"Что касается работ на территории склона, то здесь в качестве временной меры, улучшающей визуальное восприятие, выполнено формирование ровной поверхности откоса. Данные работы не предусматривали дальнейшие строительные работы на указанном участке, соответственно, такие работы здесь и не проводились. Работы по выравниванию склона направлены исключительно на формирование эстетического восприятия до времени проведения основных берегоукрепительных работ, которые администрация города запланировала к осуществлению после разработки проектно-сметной документации», - сообщил также он.

Сотрудник пресс-службы администрации Волгограда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что муниципалитет был вынужден отказаться от услуг "Волгагражданпроекта" из-за срыва сроков работ в рамках контракта.

«Через месяц после окончания (в контракте) срока подрядная организация так и не представила заказчику предусмотренные контрактом результаты своей работы. Более того, в течение всего срока действия контракта муниципалитет неоднократно направлял исполнителю уведомления о необходимости соблюдения сроков выполнения отдельных этапов, ни на один из этих запросов заказчик не получил от подрядной организации полноценного отчета. Муниципалитет Волгограда... принял решение расторгнуть в одностороннем порядке договор», - говорится в ответе пресс-службы на запрос "Кавказского узла".