Суд постановил выплатить 9,5 млн офицеру полиции в Дагестане

26 ноября 2019, 22:44

Суд в Ростове-на-Дону принял решение компенсировать начальнику Кизилюртовского отдела внутренних дел Асхабали Заирбекову недополученную за время незаконного уголовного преследования зарплату.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году Заирбеков обвинялся в создании преступной группы, в которую также входили двое его подчиненных Махмуд Хайбулаев и Магомед Пираев, а также бывший сотрудник таможни Газияв Джамалудинов и житель Махачкалы Абдулмуслим Магомедов. Им были предъявлены обвинения в разбое, захвате заложника, хищении и незаконном обороте оружия. В сентябре 2016 года суд оправдал Заирбекова, а его адвокаты заявили, что будут добиваться реабилитации своего подзащитного в связи с уголовным преследованием.

Хайбулаев был отправлен на принудительное лечение, а Пираев, Джамалудинов и Магомедов приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 15 лет. Защита троих осужденных заявила, что обжалует приговор.

Южный окружной военный суд изучил материалы дела Заирбекова и предоставленные МВД расчеты по его зарплате и обязал казначейство выплатить ему 9,5 миллионов рублей, написал сегодня "Коммерсант". Это деньги должны быть выплачены Заирбекову в качестве компенсации заработной платы, которую он недополучил из-за того, что в 2014 году его вывели за штат после предъявленного обвинения.

Суд также обязал прокуратуру Дагестана публично извиниться перед полковником, а сведения о том, что его реабилитировали, распространить через средства массовой информации, отмечает издание. Дата решения суда не уточняется.

Офицер в отдельном иске также потребовал компенсировать моральный вред, причиненный его репутации незаконным уголовным преследованием и растиражированной в СМИ негативной информацией о нем. О решении по этому делу не сообщается.

На сайте Южного окружного военного суда информации о решении компенсации зарплаты Заирбекову по состоянию на 22.40 мск сегодня нет. Комментариев Заирбекова или его представителей относительно решения суда не поступало. На сайте Федерального казначейства России комментариев относительно этого решения нет по состоянию на 22.45 мск.