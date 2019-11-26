Уголовный кодекс. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

26 ноября 2019, 20:23

Силовики нашли обвиняемого в попытке убийства предпринимателя в Кабардино-Балкарии 

Житель Ингушетии, обвиняемый в попытке застрелить предпринимателя в Нальчике в 2009 году, задержан в Казахстане. Следствие возобновило производство по делу о покушении на убийство жителя Кабардино-Балкарии и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, 17 сентября 2009 года житель Ингушетии шесть раз выстрелил в своего знакомого из огнестрельного оружия, пытаясь убить его из-за крупной суммы денег. Потерпевший был ранен, но смог убежать и позвать на помощь, после чего был госпитализирован. Нападавший скрылся, ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и покушении на убийство (ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России) и избрана мера пресечения, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело было приостановлено в связи с розыском обвиняемого. Он задержан в Казахстане, и производство по уголовному делу возобновлено. "Решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

МВД уточнило, что обвиняемый был задержан 19 ноября в городе Алма-Ата в ходе оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии совместно с правоохранительными органами Казахстана.

"Задержанный совершил покушение на убийство предпринимателя, который передвигался на своем автомобиле с крупной суммой денег... Задержанный водворен в следственный изолятор в г. Алма-Ата", - сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии подозревается в похищении и попытке убийства подростка", "МВД: в Кабардино-Балкарии после нападения госпитализирован пенсионер, а не предприниматель", "Следствие ищет связь убийства предпринимателя Назранова в Москве с его бизнесом".

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