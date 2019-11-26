26 ноября 2019, 22:16
Верховный суд утвердил приговор жителю Ставрополья по делу об оправдании терроризма
Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор жителю Ставропольского края Станиславу Шаламову, осужденному на два года колонии по делу о публикации оправдывающих терроризм комментариев.
Как писал "Кавказский узел", 30 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил два года колонии общего режима жителю Ставропольского края, обвиненному в публикации видео, оправдывающего терроризм. Шаламов признал свою вину и раскаялся, но подал жалобу на строгость приговора.
Защита Шаламова обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховног
«Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Напомним, по версии обвинения, Шаламов 1 июня 2018 года выложил в соцсети "ВКонтакте" в своей группе "Студия дизайна Станислава Шаламова" комментарии, оправдывающие терроризм. В своей публикации Шаламов, в частности, удивлялся, почему террористы "захватывают самолеты, школы, автобусы, взрывают школы и театры", а не выбирают в качестве объектов "правительственные здания, налоговые органы, дома высокопоставленных чиновников, депутатские кортежи".
Комментариями Станислава Шаламова и его представителей относительно решения Верховного суда «Кавказский узел» пока не располагает.
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"