26 ноября 2019, 22:16

Верховный суд утвердил приговор жителю Ставрополья по делу об оправдании терроризма

Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор жителю Ставропольского края Станиславу Шаламову, осужденному на два года колонии по делу о публикации оправдывающих терроризм комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил два года колонии общего режима жителю Ставропольского краяобвиненному в публикации видео, оправдывающего терроризм. Шаламов признал свою вину и раскаялся, но подал жалобу на строгость приговора. 

Защита Шаламова обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также признала Шаламова виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировали сегодня корреспондента «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

«Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, по версии обвинения, Шаламов 1 июня 2018 года выложил в соцсети "ВКонтакте" в своей группе "Студия дизайна Станислава Шаламова" комментарии, оправдывающие терроризм. В своей публикации Шаламов, в частности, удивлялся, почему террористы "захватывают самолеты, школы, автобусы, взрывают школы и театры", а не выбирают в качестве объектов "правительственные здания, налоговые органы, дома высокопоставленных чиновников, депутатские кортежи".

Комментариями Станислава Шаламова и его представителей относительно решения Верховного суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Защита попросила суд заслушать проповедь имама Велитова", "Политологи связали освобождение Велитова с подготовкой Кремля к выборам", "Защита обжаловала продление домашнего ареста имама Велитова".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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