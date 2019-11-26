26 ноября 2019, 17:40
Оставлен в силе приговор дагестанцу за экстремистское видео
Верховный суд России отказался удовлетворить апелляцию на приговор жителю Дагестана Арсену Сейтуеву, осужденному на три года за публикацию видео с призывами к терроризму.
Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Дагестана Арсену Сейтуеву три года колонии общего режима. По версии обвинения, в апреле 2018 года Сейтуев разместил в интернете видео экстремистского содержания.
Сейтуев признал свою вину, но счел наказание слишком строгим. Однако коллегия по делам военнослужащих Верховног
Комментариями Арсена Сейтуева и его представителей относительно решения Верховного суда "Кавказский узел" пока не располагает.
"Житель Чечни получил реальный срок за публикацию комментария в Сети", "Житель Дагестана осужден за пропаганду терроризма в соцсетях", "Житель Ростовской области получил 2,5 года за оправдание терроризма".
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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