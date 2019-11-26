26 ноября 2019, 17:40

Оставлен в силе приговор дагестанцу за экстремистское видео

Верховный суд России отказался удовлетворить апелляцию на приговор жителю Дагестана Арсену Сейтуеву, осужденному на три года за публикацию видео с призывами к терроризму.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Дагестана Арсену Сейтуеву три года колонии общего режима. По версии обвинения, в апреле 2018 года Сейтуев разместил в интернете видео экстремистского содержания.

Сейтуев признал свою вину, но счел наказание слишком строгим. Однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила приговор без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

Комментариями Арсена Сейтуева и его представителей относительно решения Верховного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Житель Чечни получил реальный срок за публикацию комментария в Сети", "Житель Дагестана осужден за пропаганду терроризма в соцсетях", "Житель Ростовской области получил 2,5 года за оправдание терроризма".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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