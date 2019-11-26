Оставлен в силе приговор дагестанцу за экстремистское видео

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Дагестана Арсену Сейтуеву три года колонии общего режима. По версии обвинения, в апреле 2018 года Сейтуев разместил в интернете видео экстремистского содержания.

Сейтуев признал свою вину, но счел наказание слишком строгим. Однако коллегия по делам военнослужащих Верховног о суда России оставила приговор без изменений, сообщили сегодня корре спонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

Комментариями Арсена Сейтуева и его представителей относительно решения Верховного суда "Кавказский узел" пока не располагает.