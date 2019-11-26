Представитель Абдулмумина Гаджиева вызван к следователю

26 ноября 2019, 16:45

Арсена Магомедова, общественного защитника журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обязали явиться 27 ноября в следственное управление.

Как информировал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. Коллеги и родственники Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Журналисту сочувствуют многие махачкалинцы, но открыто участвовать в протестах они опасаются, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Юрист Арсен Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил сегодня повестку с вызовом в следственное управление. Встреча со следователем назначена на 10.00 мск 27 ноября. Магомедов отметил, что не знает о причинах вызова.

Напомним, что правозащитники считают дело Абдулмумина Гаджиева угрозой журналистов страны в целом, а Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным. Подробнее об уголовном преследовании журналиста говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".