Арсен Магомедов проводит одиночный пикет. Махачкала, 22 июня 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

26 ноября 2019, 16:45

Представитель Абдулмумина Гаджиева вызван к следователю

Арсена Магомедова, общественного защитника журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обязали явиться 27 ноября в следственное управление.

Как информировал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. Коллеги и родственники Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Журналисту сочувствуют многие махачкалинцы, но открыто участвовать в протестах они опасаются, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Юрист Арсен Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил сегодня повестку с вызовом в следственное управление. Встреча со следователем назначена на 10.00 мск 27 ноября. Магомедов отметил, что не знает о причинах вызова.

Напомним, что правозащитники считают дело Абдулмумина Гаджиева угрозой журналистов страны в целом, а Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным. Подробнее об уголовном преследовании журналиста говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Боец ММА Магомед Исмаилов вступился за Абдулмумина Гаджиева", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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