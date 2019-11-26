Арестованы трое участников митинга перед офисом "Грузинской мечты"

26 ноября 2019, 00:23

Суд в Тбилиси постановил поместить под стражу на два дня активистов движения "Сменить" Нику Парулаву, Беку Папашвили и Ото Шенгелию.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября во время митинга перед офисом "Грузинской мечты", где проходила встреча Бидзины Иванишвили с послами стран Евросоюза, были задержаны четверо активистов движения "Сменить". На следующий день суд постановил отпустить на свободу активистов Нику Парулаву, Беку Папашвили и Ото Шенгелию, отложив рассмотрение их дел. Производство по делу активиста Тите Геденидзе было прекращено.

Активисты движения "Сменить" призвали дипломатов оказать давление на Иванишвили с целью проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. Ранее, 14 ноября, проект конституционального изменения для перехода к новой системе не набрал нужного числа голосов в парламенте Грузии. Большинство депутатов от правящей партии проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы.

Тбилисский городской суд 25 ноября рассмотрел дела активистов Ники Парулавы, Беки Папашвили и Отара Шенгелии, передает корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел телеэфир "Рустави 2".

Полиция представила в суде в качестве доказательства их участия в митинге видео, а также заявила, что то протестующие использовали оскорбительные слова.

Адвокат Гога Ониани заявил на судебном заседании, что протестующие не применяли оскорбительных слов. По его словам, это подтверждают записи с видеокамер, сообщили "Новости Грузия". Политические заявления нельзя расценивать как оскорбления, отметил Ониани. Он также заявил, что нарушены права его подзащитных на свободу выражения.

Судья Натия Мерабишвили приняла решение арестовать участников акции на два дня.

Напомним, с 14 ноября в Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. 20 ноября десять активистов, обвиненных в хулиганстве и неподчинении полиции, были заключены под стражу. 25 ноября протестующие в Тбилиси провели массовое шествие по проспекту Руставели и собрались на площади у здания парламента. Они вновь потребовали проведения внеочередных выборов по пропорциональной избирательной системе.