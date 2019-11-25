Заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова отложено

25 ноября 2019, 22:05

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил до 10 декабря начало слушаний по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане, поскольку подсудимые не были этапированы.

Как писал "Кавказский узел", в мае дело о подготовке теракта на концерте Киркорова было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Следователи отредактировали обвинение, добавив к шести статьям еще две и уточнив детали. Защита настаивает на допросе самого Филиппа Киркорова, а также артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. 13 ноября суд провел в закрытом режиме предварительные слушания по этому делу. Первое заседание по существу было назначено на 25 ноября в открытом режиме.

Обвиняемыми по этому делу проходят выходцы из Дагестана. По данным следствия, Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник были задержаны в октябре 2017 года. Следователи полагают, что Казуев, Ибрагимов, Халдузов планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но не смогли попасть в зал, где выступал артист, из-за охраны.

Слушания по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в участии в террористической организации и подготовке взрывов на концерте Киркорова в Махачкале, отложены, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Заседание отложено до 10:00 мск 10 декабря в связи с тем, что подсудимые не были этапированы", - цитирует представителя суда "Интерфакс".

Напомним, по данным силовиков, обвиняемые признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*, подготовке терактов в Дагестане во время общественных мероприятий и покушении на силовиков и военных. Однако в марте адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что обвиняемые не признают себя виновными. Казуев утверждал, что готовил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. Сами Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.

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