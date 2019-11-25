Кандидат в мэры Ростова-на-Дону проиграл суд по иску к конкурсной комиссии

25 ноября 2019, 16:47

Суд в Ростове-на-Дону отказался удовлетворить иск ростовчанина Максима Альвинцева с требованием отменить решение комиссии, не допустившей его к борьбе за пост сити-менеджера.

Как писал "Кавказский узел", после отставки сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева 23 апреля был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Во второй этап конкурса прошли 13 из 15 кандидатов. Двое не были допущены к участию в конкурсе в связи с тем, что не имели необходимого стажа работы на руководящих должностях. Один из них, безработный Максим Альвинцев через суд потребовал отменить решение комиссии.

Иск Максима Альвинцева к комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города рассмотрел сегодня Кировский райсуд Ростова-на-Дону. В удовлетворении иска отказано, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда, не сообщив подробностей.

В суд иск Альвинцева поступил 4 октября и был рассмотрен судьей Оксаной Иноземцевой, говорится в карточке дела, размещенной на сайте Кировского райсуда.

Комментариями Максима Альвинцева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, победителями второго этапа конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону стали временный градоначальник Алексей Логвиненко и директор ООО "Агрохимсоюз", депутат гордумы Сергей Заревский. 22 октября 36 депутатов гордумы проголосовали за назначение Логвиненко на пост главы администрации города, один депутат высказался "против", 23 октября Логвиненко вступил в должность градоначальника.