Гимн "Касты" поддержал протест музыкантов против ситуации в России

25 ноября 2019, 12:44

Предложенный президенту в качестве альтернативы "Наш гимн России" стал попыткой озвучить "злободневные проблемы" жителей страны, рассказали участники рэп-группы "Каста" из Ростова-на-Дону. Некоторые поклонники раскритиковали рэперов за политическую подоплеку в песне. Политизация творчества - это реакция музыкантов на ситуацию в стране, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в российской музыке формируется тенденция политизировать творчество, озвучивая оппозиционные политические взгляды. Так, 7 октября рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) опубликовал видеоклип на песню "Седьмое октября", в тексте которой упоминается множество событий, произошедших в России за последние десятилетия.

28 сентября музыкант Борис Гребенщиков опубликовал песню "Вечерний М", в которой сыронизировал над собирательным образом телеведущего общественно-политических программ, "подлинного труженика наших времен", который "все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос". 10 августа рэпер Face (Иван Дремин), который в 2018 году целиком посвятил свой альбом политике, религии и социальному неравенству, исполнил несколько композиций во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

22 ноября на пресс-конференции музыканты ростовской рэп-группы "Каста" разъяснили свою идею предложить в качестве альтернативного гимна России песню "Наш гимн России", которую решено включить в новый альбом группы.

По словам участника группы Михаила Епифанова, существующий гимн не вызывает у них "серьезного и сильного чувства, какое должен вызывать гимн России", поэтому они записали песню, затрагивающую "злободневные проблемы, касающиеся каждого россиянина", сообщило издание Donday.

"Мы не преследовали цель сделать из гимна некое политическое заявление. В своей песне мы говорим о тех вещах, которых не хватает настоящему гимну. Нам было важно проговорить те вещи, которые сейчас находятся в информационном поле, донести их до людей. У нашей страны есть кровоточащие раны, которые нужно лечить словом", - привело издание слова Епифанова.

Группа "Каста", в которую вошли исполнители из Ростова-на-Дону, опубликовала первый альбом 20 лет назад, в 1999 году. На счету участников "Касты" – четыре десятка альбомов и более 20 синглов, информирует официальный сайт группы.

Видеоклип на песню, размещенный 21 ноября на YouTube-канале группы, предварен видеообращением музыкантов к президенту. "Просим обратить внимание на наш гимн России и рассмотреть его в качестве альтернативы", - говорят на видео музыканты. В тексте самой композиции звучат, в частности, слова "Говорить не запрещено. Но молчим, как бы не сказать лишнего чего. Это мы" и "Могут к каждому прийти и забрать, даже сейчас. Где-то спрятан этот шанс в подсознании у каждого из нас. Это мы".

Поклонники "Касты" раскритиковали музыкантов за обращение к теме политики

Видео, по состоянию на 12.44 мск, набрало более 611 тысяч просмотров, более 56 тысяч "лайков" и 6,7 тысячи "дизлайков". Под ним размещено более 5,8 тысячи комментариев.

Авторы многих из них предложили собственные варианты стихотворных строк на тему внутренней и внешней политики России с рефреном "это мы". Часть комментаторов одобрили позицию музыкантов. "Спасибо, что не остаётесь в стороне в столь тяжёлые времена, людям как никогда нужна поддержка и вера в себя!" – написал Руслан Ошев. "Радует, что все больше известных людей начинает говорить правду", - указал Сергей Брез. "Респект за текст, и за то, что не побоялись", - согласился Pasha Samilchuk.

Некоторые комментаторы скептически оценили текст песни. "За позицию респект, но текст ни о чём", - написал Евгений Яриков. "Эта песня на гимн не тянет", - согласилась Наталья Кудряшова.

Во многих комментариях под видеоклипом, опубликованным также на странице "Касты" в соцсети "ВКонтакте", содержится еще более резкая критика инициативы рэп-группы.

"Кто в курсе, а чё Касту на борьбу с режимом понесло? Хайпа мало?" – поинтересовался, в частности, Алексей Бычковский. "Это фишка многих рэперов", - пояснил в ответ Максим Александрийский.

"Такое чувство, что Касте приплачивает кто-то!" – написал Сергей Кожевников. "Старички, гимн решили поменять? Я ваш поклонник и мне 40, как и вам, но скорее всего вас поменяю чем свой гимн", - адресовал музыкантам свое недовольство Павел Савенков.

"Безмерно вас уважаю, пацаны, но это уже какая-то дичь", - обратился к "Касте" Макс Амел. "За 17 лет внимательного отношения к вашему творчеству, впервые искренне разочарован", - согласился Тимур Негматов.

"Да что вы прицепились! "Не то, не это"! Каста повзрослела, им не 20, их волнуют другие темы!" – обратилась к участникам дискуссии Ольга Терская. "Спасибо ребят, хорошо сделали, глубоко и не так однозначно) [Диспут] конечно знатный породили, но это нормально, когда попадаешь в больную точку каждого из общества", - поддержал музыкантов Дмитрий Глотов.

Политизация творчества заменяет музыкантам реальные протесты

Обращение популярных музыкантов к политической тематике вызвано разными причинами, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Новой газеты" Ян Шенкман. "У кого-то это стремление к хайпу, а кто-то в самом деле взволнован тем, что происходит в стране. [...] Их объединяет ситуация, когда происходят какие-то вещи, не вписывающиеся в их нормальный мир", - сказал журналист.

Современные протесты в России – "это молодежные истории, истории людей, слушающих музыку", уточнил Шенкман. "И конечно, эти исполнители втаскивают свою аудиторию в протест (как, например, Face, чью аудиторию можно условно обозначить как "умные гопники")", - сказал он. Но, по мнению журналиста, их аудитория все равно "крайне мала" по сравнению с аудиторией таких исполнителей, как Ольга Бузова и Егор Крид. "Вот если политизируются люди из этой группы, это изменит ситуацию в стране коренным образом", - предположил Ян Шенкман.

Рэп изначально, с момента возникновения, нес в себе агрессию и социальный протест, указал музыкальный критик Артем Борисов. "Более интересна картина с политизацией поп-музыки, которая пытается уловить актуальные мемы, чтобы получить признание у поклонников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению музыкального критика, песни протестного содержания скорее являются сублимацией реального протеста. "Такая музыка не повышает уровень агрессивности. Скорее наоборот, чем острее выступление музыканта, чем больше оно влияет на публику, тем больше происходит сублимация протеста", - сказал Артем Борисов, уточнив, что участники протестных акций объединяются "точно не на основе музыки".