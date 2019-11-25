Армянский депутат времен Кочаряна арестован в России

25 ноября 2019, 12:03

Бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян, обвиняемый в нападении на дом главы таможенной службы, заключен под стражу после задержания в Подмосковье. Армения потребовала его экстрадиции.

Суд в России постановил арестовать Левона Саркисяна, также известного как Алрахаци Левик, на 40 дней, пока будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции, сообщила Генпрокуратура Армении, не уточнив название суда и дату вынесения этого решения.

"Генеральная прокуратура Армении в оперативном порядке отправила пакет необходимых документов Генеральной прокуратуре России с целью передачи находящегося в розыске, обнаруженного и арестованного в России Левона Саркисяна", - перевели "Новости-Армения" публикацию, сделанную сегодня представителем Генпрокуроры Армении Гором Абраамяном на его странице в Facebook.

Житель Еревана Левон Саркисян был задержан 21 ноября в подмосковном Зеленограде. Саркисян 1 октября 2018 года был объявлен армянскими силовиками в розыск по уголовным статьям "Разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой" и "Участие в преступном сообществе", информировала сегодня Рanorama.

Дело против Саркисяна было возбуждено в связи с нападением на особняк бывшего главы таможенной службы Армении Армена Аветисяна в 2008 году. Кроме того, в мае 2019 года генпрокурор Артур Давтян заявил, что охрана Саркисяна, по версии следствия, участвовала в разгоне митингов в марте 2008 года. В 1999-2007 годах Левон Саркисян был депутатом парламента, передал сегодня "Sputnik-Армения".

Обвинения в разгоне акций протеста в Ереване в марте 2008 года предъявлены тогдашнему президенту Роберту Кочаряну, министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.