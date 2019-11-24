Пикетчики в Волгограде выступили за сменяемость власти в России

24 ноября 2019, 17:48

Волгоградские активисты раскритиковали итоги федерального съезда "Единой России", на котором премьер-министр Дмитрий Медведев призвал партию сохранить политическое лидерство.

Активисты Галина Тихенко и Владимир Васильченко в течение двух часов сегодня проводили одиночные пикеты на аллее Героев. Тихенко стояла с плакатом: «Захват власти преследуется по закону. Конституция РФ ст 3», у Васильченко был плакат «19 съезд партии ЕР. Не дадим [...] узурпировать власть в России!».

«Пикеты посвящены 19-му съезду "Единой России", который прошел вчера (23 ноября)», - сказала Галина Тихенко корреспонденту «Кавказского узла». По словам активистки, представители партии обсуждали на съезде возможности для сохранения своих позиций во власти.

Руководитель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде заявил, что «Единая Россия» на предстоящих в 2020-2021 годах выборах должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране, говорится в публикации на сайте партии от 23 ноября.

"«Единая Россия» гребет на себя, чтобы захватить власть и никому не отдать, не допустить никаких изменений в стране. Ни одни прохожий сегодня не высказался против нас и наших плакатов. Мы также рассказываем прохожим про закон, по которому любой человек может быть признан иноагентом. На эту тему мы проведем пикеты на следующей неделе», - сказал Владимир Васильченко корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудники полиции сфотографировали плакаты пикетчиков, записали их данные и задали несколько вопросов по теме акций.