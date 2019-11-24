24 ноября 2019, 17:09

Священные реликвии мусульман впервые доставлены на выставку в Ингушетию

Одиннадцать предметов, принадлежавших пророку Мухаммаду и его близким, сегодня доставлены из Дагестана в Ингушетию на трехдневную экспозицию.

Как писал "Кавказский узел", В этом году день рождения пророка Мухаммада пришелся на 9 ноября. В этот день десятки тысяч верующих, в том числе из Дагестана и Ингушетии, приехали в Чечню, чтобы отпраздновать день рождения пророка Мухаммада.

День рождения пророка Мухаммада отмечается в Чечне 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря Раби-аль-Авваль. В этот день мусульмане проводят мавлиды - торжественные мероприятия, на которых восхваляют пророка.

Реликвии, принадлежавшие пророку Мухаммаду, сегодня вертолетом доставили из Дагестана в Белую мечеть в Сунже, сообщает газета «Ингушетия».

Среди реликвий - волос и чаша пророка, кувшин его дочери Фатимы, фляжка и кольчуга сподвижников пророка Билаля и Халида бин Валида, ключи от священной Каабы в Саудовской Аравии и другие предметы. Посмотреть на них пришли сегодня чиновники, представители духовенства, а также сотни людей из разных населенных пунктов Ингушетии, уточняет издание.

Выставка священных реликвий пророка Мухаммада впервые пройдет в Ингушетии в честь месяца Раби уль-Авваль, сообщило 22 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

"В Белой мечети в Сунже в течение трех дней с 25 по 28 ноября впервые будет проходить выставка священных реликвий пророка Мухаммада, на ней будет представлено 11 реликвий, принадлежавших пророку, членам его семьи и сподвижникам. Дагестанский гуманитарный исламский институт по случаю 25-летнего юбилея Сунженского исламского института и в честь священного месяца Раби уль-Авваль подарит уникальную возможность жителям Ингушетии увидеть воочию священные реликвии", - процитировало агентство сообщение министерства.

Напомним, что в ноябре 2014 года две чаши и волос пророка Мухаммада были доставлены в Грозный спецрейсом из Узбекистана. Волос пророка решено оставить в Чечне на вечное хранение.

Примечание:

"Выставка реликвий в Грозном приурочена ко дню рождения пророка Мухаммада", "Священная реликвия мусульман возвращена в Махачкалу", "Жители Чечни неоднозначно относятся к новому религиозному празднику".

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