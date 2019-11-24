24 ноября 2019, 10:56
Газоснабжение в Нальчике восстановлено после пожара
Подача газа 5500 абонентам возобновлена после аварийных работ на участке газопровода в Нальчике, сообщило МЧС.
Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 ноября на улице Гукова в Нальчике в результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар. К полуночи спасатели потушили огонь, 5500 абонентов в двух селах в пригороде Нальчика, а также на нескольких улицах в городе остались без газа.
Аварийно-восстановительные работы на участке газопровода завершены, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Газоснабжение в микрорайоне «Горный», а также селах Белая речка и Хасанья подается в штатном режиме, информировали спасатели.
"Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено","Жительница Кабардино-Балкарии связала пожар в своем доме с работой газовиков", "В Кабардино-Балкарии в результате ДТП произошел пожар на газопроводе".
24 ноября 2019, 11:32
-
Самолет Москва-Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту
Авиалайнер, направлявшийся в Анапу, вынужденно приземлился в аэропорту "Платов" из-за плохого самочувствия пилота.
24 ноября 2019, 10:45
-
Визит Кадырова в Эмираты подчеркнул его претензии на роль посланника Кремля
Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России, пояснили исламоведы.
24 ноября 2019, 10:06
-
Правоохранители заинтересовались обстоятельствами смерти следователя в Сочи
Следователи и полицейские проверяют обстоятельства гибели сотрудницы в МВД, которая были найдена мертвой в Хостинском отделе полиции.
24 ноября 2019, 08:58
-
Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных сел
Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 23 обстрелам, под огонь попали два села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.
24 ноября 2019, 07:59
-
Жители Грузии отметили снижение доходов на фоне падения лари
Обесценивание грузинской валюты привело к инфляции и росту цен в стране. Продукты питания сильно подорожали, приходится экономить и влазить в долги, рассказали жители Грузии. Для укрепления лари необходима стабилизация политической ситуации, указали экономисты и политологи.
-
24 ноября 2019, 07:59
Жители Грузии отметили снижение доходов на фоне падения лари
-
24 ноября 2019, 06:40
Для тушения пожара в плавнях в Анапе привлечена авиация
-
24 ноября 2019, 01:02
Около 200 астраханцев приняли участие в митинге против начисления долгов за ЖКХ
-
23 ноября 2019, 20:201
Родные Регины Гагиевой раскритиковали следствие по делу о ее убийстве
-
23 ноября 2019, 15:26
Приставы арестовали автобусы футбольного клуба "Анжи"
-
23 ноября 2019, 09:02
Отказ от реформы осложнил отношения Грузии с международными партнерами
-
24 ноября 2019, 11:32
Самолет Москва-Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту
-
24 ноября 2019, 08:58
Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных сел
-
24 ноября 2019, 03:432
Потушен пожар на газопроводе в Нальчике
-
23 ноября 2019, 23:35
Руководство фирмы в Северной Осетии заподозрено в крупной неуплате налогов
-
23 ноября 2019, 22:51
Пожар произошел на газопроводе в Нальчике
-
23 ноября 2019, 19:06
Пять человек погибли при ДТП в Северной Осетии
-
23 ноября 2019, 17:052
Жители Ростова-на-Дону оштрафованы за публикации в соцсети
-
23 ноября 2019, 13:59
Футболисты "Ахмата" обыграли "Оренбург"
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 ноября 2019, 11:32
Самолет Москва-Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту
-
24 ноября 2019, 10:45
Визит Кадырова в Эмираты подчеркнул его претензии на роль посланника Кремля
-
23 ноября 2019, 12:44
Женский взгляд из НальчикаТакая она одна
-
21 ноября 2019, 20:02
Женский взгляд из НальчикаТакие разные многодетные семьи 4
-
20 ноября 2019, 11:43
Женский взгляд из НальчикаБездомные собаки, законы и сердобольные нальчане 10
-
15 ноября 2019, 18:17
Женский взгляд из НальчикаЛюбви все возрасты покорны. И в доме престарелых тоже 6
-
14 ноября 2019, 09:45
Женский взгляд из НальчикаЖители Кабардино-Балкарии все чаще напоминают о необходимости перемен 12
-
22 ноября 2019, 16:56
"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров
-
05 ноября 2019, 09:501
Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии
-
23 ноября 2019, 12:55
Трапезников Дмитрий Викторович
-
18 ноября 2019, 17:1822
Кадыров Рамзан Ахматович
-
08 ноября 2019, 19:202
Тумсо Абдурахманов
-
23 ноября 2019, 22:062 - 24 декабря в Москве пройдет выставка "Золотые узоры Кубани"
-
21 ноября 2019, 22:05Образовательный проект Адыгской (Черкесской) международной академии наук
-
21 ноября 2019, 00:44В Северной Осетии вышел из печати самоучитель дигорского диалекта
-
18 ноября 2019, 16:32Обращение жителей Хасавюрта к председателю правительства Дагестана
-
14 ноября 2019, 13:38Артист Сергей Лазарев отменил концерт в Нальчике
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 октября 2019, 14:45
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в сентябре 2019 года по данным Кавказского Узла
-
24 октября 2019, 22:26
В сентябре 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали пять человек