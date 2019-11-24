24 ноября 2019, 10:56

Газоснабжение в Нальчике восстановлено после пожара

Подача газа 5500 абонентам возобновлена после аварийных работ на участке газопровода в Нальчике, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 ноября на улице Гукова в Нальчике в результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар. К полуночи спасатели потушили огонь, 5500 абонентов в двух селах в пригороде Нальчика, а также на нескольких улицах в городе остались без газа.

Аварийно-восстановительные работы на участке газопровода завершены, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Газоснабжение в микрорайоне «Горный», а также селах  Белая речка и Хасанья подается в штатном режиме, информировали спасатели.

Примечание:

"Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено","Жительница Кабардино-Балкарии связала пожар в своем доме с работой газовиков", "В Кабардино-Балкарии в результате ДТП произошел пожар на газопроводе".

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