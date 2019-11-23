Жители Ростова-на-Дону оштрафованы за публикации в соцсети

23 ноября 2019, 17:05

Нескольким жителям Ростова-на-Дону суд назначил административные штрафы за размещение информации экстремистского содержания в соцсети "ВКонтакте", сообщила сегодня прокуратура Ростовской области.

По данным ведомства, ростовчане на личных страницах в социальной сети "ВКонтакте" разместили фото-, видеоинформацию и комментарии экстремистского характера, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти (вражды, розни), а также унижения достоинства человека и группы лиц по национальному признаку.

По данному факту были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ, авторы публикаций были приговорены к наказанию в виде штрафа на общую сумму 15 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области. Подробности дела в нем не приводятся. Повторное совершение аналогичного деяния влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 282 УК РФ, отмечает надзорное ведомство.

Статья 20.3.1 КоАП РФ предусматривает для граждан наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Максимальное наказание по статье 282 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае суд в Ингушетии назначил административный штраф местному жителю, признав его виновным в разжигании межнациональной розни в соцсети "Одноклассники".