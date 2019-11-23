Последствия ДТП в Моздокском районе на участке автодороги Моздок - Прохладный. Фото: МВД по РСО-Алания. https://www.facebook.com/mvdrsoa/?ref=aymt_homepage_panel

23 ноября 2019, 19:06

Пять человек погибли при ДТП в Северной Осетии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Моздокском районе, погибли пять человек.

Автоавария произошла сегодня ночью на автодороге Моздок - Прохладный. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и КамАЗ, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

В результате ДТП есть жертвы. Последствия аварии ликвидировали четверо спасателей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Погибшие - пять человек из легкового автомобиля - доставлены в морг ЦРБ Моздока", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что погибшие 1993, 1998, двое 2001 и 2000 годов рождения.

"Кавказский узел" также писал, что в мае девять человек пострадали при ДТП в Северной Осетии. Пятеро взрослых и четверо детей получили травмы после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Алагирском районе.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Северной Осетии", "Жертвами ДТП в Беслане стали девять человек", "Два человека погибли в ДТП под Владикавказом".

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