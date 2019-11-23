23 ноября 2019, 19:06
Пять человек погибли при ДТП в Северной Осетии
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Моздокском районе, погибли пять человек.
Автоавария произошла сегодня ночью на автодороге Моздок - Прохладный. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и КамАЗ, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.
В результате ДТП есть жертвы. Последствия аварии ликвидировали четверо спасателей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Погибшие - пять человек из легкового автомобиля - доставлены в морг ЦРБ Моздока", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".
В ведомстве уточнили, что погибшие 1993, 1998, двое 2001 и 2000 годов рождения.
"Кавказский узел" также писал, что в мае девять человек пострадали при ДТП в Северной Осетии. Пятеро взрослых и четверо детей получили травмы после столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Алагирском районе.
"Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Северной Осетии", "Жертвами ДТП в Беслане стали девять человек", "Два человека погибли в ДТП под Владикавказом".
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