Жители юга России обвинили чиновников в очередях за справками для водителей

22 ноября 2019, 15:44

Минздрав России отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей после жалоб на многокилометровые очереди в наркодиспансерах. Владимир Путин назвал нормативный акт ведомства «чушью», а Генпрокуратура России – «ошибкой». Жители юга России раскритиковали чиновников за необдуманное решение.

Новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения связан с обязательной сдачей анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю для водителей. Это решение Минздрава России, которое привело к огромным очередям в наркодиспансерх по всей России, первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман назвал «ошибкой, которая будет исправлена».

«Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство России об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», - цитирует сегодня Буксмана ТАСС.

По словам заместителя генпрокурора, ведомство изучить вопрос, связанный с повышением стоимости справки для водителей.

Минздрав России планировал ввести новый порядок с сегодняшнего дня. Однако дата вступления была отложена после того, как водители в массовом порядке решили оформить справку по «старой» цене, так как после вступления нового порядка медосвидетельствования ожидалось повышение стоимости справки с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей, проинформировали 21 ноября РИА «Новости».

Минздрав связал свое решение с «обеспокоенностью граждан», сообщалось на сайте Минздрава России 21 ноября. Новый порядок медосвидетельствования водителей будет введен с 1 июля 2020 года, отмечается в ном приказе ведомства.

Ведомство планирует провести дополнительный анализ своего решения, написал 21 ноября в своем Twitter замминистра здравоохранения России Олег Салагай. «Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», - сообщил Салагай.

Кроме того, после общественного резонанса, который вызвал приказ ведомства, была уволена сорудник Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, сообщили 21 ноября «Известия». «Я действительно покидаю пост. Мне бы не хотелось это (причины увольнения) комментировать. Сегодня у меня был последний рабочий день», - сообщила Клименко. По данным издания, именно Клименко дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.

Решение Минздрава России прокомментировал и президента страны, назвав его «чушью». «Я сам узнал об этом из СМИ. Чушь какая-то просто. У нас минимальный размер оплаты труда - 11 280 рублей, ее получают 3 миллиона 200 тысяч человек ... 5 тысяч, если отдать за эту справку, пол зарплаты что ли нужно отдать?...Минтруд хотя должен был посмотреть (приказ)», - заявил Владимир Путин журналистам 21 ноября. Видеозапись поездки президента России, во время которой он прокомментировал решение Минздрава, размещено 21 ноября на сайте РБК.

Жители юга России пожаловались на очереди в наркодиспансерах

Жители юга России с 20 ноября выстроились в очереди в местных наркодиспансерах, чтобы сэкономить на получении справки для водителей.

«Через два дня с меня за эту справку возьмут чуть больше пяти тысяч. А сейчас есть шанс все в десять раз дешевле оформить», - процитировал 20 ноября одного из стоящих в очереди волгоградца издание V1.ru.

«Я тут уже полтора часа стою», - пожаловалась другая жительница Волгоградской области.

Анализы, необходимые для получения справки для водителей, подорожают. Прокомментировали изданию медсестры наркологического диспансера. «Анализ крови и мочи будет стоить примерно 5300 (рублей). Как только волгоградцы об этом узнали, так сразу же пришли к нам. Если честно, мы таких очередей за время своей работы еще не видели», - сообщил медперсонал волгоградского накродиспасера.

В помещении и на улице ставропольского наркодиспансера 21 ноября собралось около 100 человек, сообщила 21 ноября «Комсомольская правда», опубликовав на своем сайте видео очереди, снятое очевидцами. Аналогичная картина наблюдалась и в краснодарском наркодиспансере. «Нарколог принимает по живой очереди до 15.00 мск. (21 ноября) его не будет. К психиатру список А4 на 4-х листах, на момент открытия, я была 114-й», - цитирует одну из посетительниц наркодиспасера в Краснодаре «Блокнот-Краснодар» 20 ноября.

Очереди в наркологическом и психиатрическом диспансерах Астраханской области достигают нескольких сотен, отметило 21 ноября издание «Южная волна», также опубликовав видео очевидцев очереди.В диспансере Волгодонска Ростовской области 21 ноября также образовалась огромная очередь из желающих получить справку по «старой» цене, сообщил 21 ноября «Блокнот-Волгодонск».

Пользователи «ВКонтакте» обвинили чиновников в необдуманном решении

Пользователи соцсети «ВКонтакте» возмутились решением чиновников о новом порядке медосвидетельствования водителей, назвав его «ухудшающим жизнь людей».

«Как хорошо сидеть в министерстве и отправлять людям жизнь», - написала пользователь Карина Гаглоева в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» (471 686 подписчиков).

«Как же классно сидеть где-нибудь в высокой башне, раздавать оттуда приказы, ухудшающие жизнь людей», - поддержал Рома Аллемахт в той же группе «ВКонтакте». Пост был опубликован 21 ноября в 16.10 мск и за 24 часа набрал 133 лайка.

«(Путин) наоборот старается для людей, а вот на местах исполнение крайне хромое. Что подрывает авторитет президента», - считает Ирина Ежова, которая оставила свой комментарий в группе «Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край» (21 542 подписчиков).

«Старинная русская игра, про … доброго царя и злых бояр. И так все продолжают в это … верить», - ответил Вадим Наумов.

«Без вождя и здесь не смогли разобраться. Какая-то ущербная вертикаль власти», – считает Elektrik Ddd. Пост был опубликован 21 ноября в 19.28 мск и за 20 часов набрал 10 лайков.

«Как сделать электорату хорошо. Отменить то, что решили сделать плохо, но ещё не успели», - прокомментировал Сергей Мурашов решение Минздрава России отложит вступление нового приказа в группе «Краснодар Движение»» (156 849 подписчиков). Пост в группе был опубликован 21 ноября в 17.15 мск и за 23 часа набрал 242 лайка.

На сайте Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского нет информации об увольнении татьяны Клименко, по состоянию на 15.30 мск сегодня.