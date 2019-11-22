Азербайджанский журналист удостоен премии "Свободные СМИ-2019"

22 ноября 2019, 06:12

Азербайджанский журналист-расследователь Хафиз Бабалы стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019», присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT. Он удостоен этой награды за расследования фактов коррупции в структурах власти Азербайджана.

Церемония вручения наград "Свободные СМИ-2019» состоялась 19 ноября в Вильнюсе. Премия, как отмечено в пресс-релизе Фонда ZEIT, присуждается «отважным журналистам и редакторам, которые непоколебимо раскрывают коррупцию и злоупотребление властью, предают гласности нарушения прав человека и не боятся угроз правительств».

Азербайджанскому журналисту Хафизу Бабалы премия вручена за его работу, цель которой «показать азербайджанскому и международному сообществу масштабы коррупции в азербайджанском обществе».

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» по возвращению из Вильнюса Бабалы, церемонии предшествовала конференция на тему проблем медиа.

«Мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются журналисты. Я рассказал о состоянии расследовательской журналистики в Азербайджане, проблемах в этой сфере. Увы, журналисты-расследователи у нас сталкиваются с различными трудностями, начиная от личной безопасности, вплоть доступа к информации. Некоторые ограничения оформлены на законодательном уровне. Это ограничивает доступ к информации, в частности, сведениям о владельцах, коммерческих юридических лиц. Такая норма помогает чиновникам, парламентариям, скрывать свой бизнес и активы, которые часто официально оформлены на членов их семей... Некоторые ведомства просто не отвечают на запросы или отвечают не в полной мере. Когда же жалуешься в суды, те часто покрывают госструктуры и чиновников», - отметил Бабалы.

Наличие уголовной ответственности за диффамацию также может использоваться для давления на журналистов-расследователей, добавил он.

Расследования Бабалы публиковались в агентстве Turan, «Радио Азадлыг» (азербайджанская служба «Радио Свобода») и Meydan.tv.

Последнее на сегодняшний день расследование Бабалы «Дети SOCAR” было опубликовано на Meydan.tv 8 ноября. «Это расследование о бизнесе детей руководителей государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Оказалось, что дети высокопоставленных лиц компании являются владельцами фирм, престижной недвижимости, предметов роскоши, дорогих транспортных средств. Каким образом, они нажили такое состояние в столь молодом и юном возрасте, остается только догадываться. Так, сын президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Рашад Абдуллаев первую свою компанию основал, учась в университете в Турции в 19-летнем возрасте - в 2013 году молодой человек основал компанию “Alpha Roger Group Holding A.Ş.” с уставным капиталом в 50 тыс. турецких лир. При этом он проживал в свой квартире в жилом блоке торгового центра “Metrocity” в престижном районе Стамбула Бешикташ, располагая также еще 2 квартирами в роскошном комплексе “Sapphire”. Уже спустя год Рашад Абуллаев увеличил уставной капитал до 2 млн. 550 тыс лир. Позже он стал владельцем ювелирного магазина в Бодруме, собственником компании по торговле цветными металлами, трубами, машинами и оборудованием, основал медийную компанию», - сказал Бабалы.

В его журналистском расследовании также упоминается сын начальника управления инвестиций Вагифа Алиева Орхан Алиев, который в 19-летнем возрасте стал владельцем оффшорной компании “Scanex Entreprises Limited” , зарегистрированной на Виргинских островах, которая занимается международными транспортными грузовыми перевозками, таможенным оформлением, предоставлением в аренду тяжелой техники.

Клиентами его компаний являются структуры SOCAR - SOCAR Cape, BOS Shelf, Azfen) и ПО “Azərikimya”, что является очевидным проявлением конфликта интересов.

В расследовании также описаны бизнес сыновей заместителя вице-президента SOCAR Виталия Беглярбекова, начальника отдела управления экспорта газа Аламхана Искендерова и др. лиц.

SOCAR пока не отреагировал на расследование Бабалы.

В другом расследовании «Сын-миллионер председателя Бакинского метрополитена» Бабалы приводит данные о бизнеса шефа столичной подземки Заура Гусейнова Габиба Гусейнзаде.

Бабалы сказал, что в настоящее время работает над очередным расследованием о непрозрачном бизнесе ряда других чиновников и отмывании ими денег. «Члены семей многих чиновников ведут роскошный образ, жизни намного превышающий официальные доходы должностных лиц. При этом чиновники не декларируют сведения финансового характера., хотя закон обязывающий к этому был принят в 2005 году», - сказал Бабалы.

«Хафиз Бабалы один из немногих журналистов-расследователей в Азербайджане, который продолжает свою работу, несмотря на то, что многие его коллеги под давлением или опасаясь преследований покинули страну. Хафиза отличает точность, скрупулезность, кропотливая работа. Каждое свое утверждение он обосновывает конкретными документальными источниками. Причем выполняет свою работу в рамках профессиональной этики, оперируя только фактами, без навязывания какой-либо своей версии», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» награду журналисту исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"Кавказский узел" сообщал. что журналисты , которые проводят расследования в Азербайджане, сталкиваются с угрозами, давлением и шантажом.

Известная журналистка Хадиджа Исмайлова 8 марта 2012 года заявила, что на ее домашний адрес поступило анонимное письмо с угрозами распространения ее интимных фото, а 14 марта шантажисты исполнили свою угрозу и выставили в Интернете видео, касающееся ее личной жизни. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи со вмешательством в личную жизнь Исмайловой, однако расследование не дало результатов, и журналистка обратилась в ЕСПЧ. 10 января 2019 года ЕСПЧ признал нарушение прав журналистки и обязал власти Азербайджана выплатить ей компенсации на общую сумму 16 750 евро.

Шантажу подверглась азербайджанская журналистка Севиндж Османгызы, проживающая в США. В последние годы в ежедневной передаче "Ракурс" на независимом онлайн-телевидении Osmanqızı TV она комментирует актуальные темы общественно-политической жизни Азербайджана, публикует интервью, в том числе с представителями оппозиции. В передаче резко критикуются нарушения прав человека и коррупция в Азербайджане. После серии телепрограмм, посвященных коррупции в нефтегазовом секторе Азербайджана, она получила угрозы из предполагаемых правительственных источников о публикации ее интимных фото, если она не прекратит журналистскую работу.

Главный редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов был арестован в октябре 2018 года после публикации редакционной статьи о коррупции в Совете прессы по обвинению в вымогательстве и осужден на пять с половиной лет лишения свободы. 18 сентября Бакинский апелляционный суд сократил срок тюремного заключения до трех лет лишения свободы.

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