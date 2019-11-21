21 ноября 2019, 22:12

Верховный суд утвердил приговор жителю Дагестана за финансирование боевиков

Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор жителю Махачкалы Эрику Шабанову, осужденному на шесть лет колонии по делу о перечислении денег боевикам.

"Кавказский узел" писал, что 16 июля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии Эрика Шабанова, признав его виновным в финансировании участников запрещенной в России решением суда террористической организации "Исламское государство". По версии обвинения, в 2016 году Шабанов перевел 30 тысяч рублей участникам "ИГ"*. Сам Шабанов не признал вину. 

Защита обжаловала этот приговор, но коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России также признала Шабанова виновным и оставила в силе приговор нижестоящей инстанции. «Приговор по данному делу был оставлен без изменений», - сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда.

Комментариями Эрика Шабанова и его представителей относительно сегодняшнего решения апелляционной инстанции по его делу «Кавказский узел» пока не располагает.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма", "Заключенный из Адыгеи оштрафован за изображение флага ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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