Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами олимпиады школьников

21 ноября 2019, 14:42

Северная Осетия и Ингушетия оказались в конце рейтинга по результатам Всероссийской олимпиады школьников.

"Кавказский узел" писал, что регионы Северного Кавказа традиционно занимают последние позиции в различных социально-экономических рейтингах. Так, по данным Росстата за январь-сентябрь 2019 года, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане учителя получают наиболее низкие зарплаты в стране.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в марте-апреле, по его итогам были выданы 2254 диплома – 371 победителям и 1883 призерам. Дипломы дают право поступить без экзаменов на соответствующий факультет любого российского вуза. Согласно рейтингу, составленному по результатам олимпиады, среди регионов ЮФО и СКФО наибольшее число дипломов на 100 тысяч жителей - 0,66 - получили школьники Адыгеи. При этом республика заняла лишь 43 место среди 82 регионов. В рейтинге отсутствует Карачаево-Черкесия.

Ставропольский край на 48 месте, Кабардино-Балкария - на 54, Краснодарский край - на 58, Ростовская и Волгоградская область занимают 61 и 63 места соответственно.

В последней десятке Астраханская область, Дагестан и Чечня (73-75 места). Калмыкия, Ингушетия и Северная Осетия показали результаты меньше 0,01 диплома на 100 тысяч жителей и заняли, соответственно, 76,79 и последнее 82 место.

При этом все регионы последней десятки, кроме Калмыкии, заняли столь же низкие места и по результатам Всероссийской олимпиады школьников 2018 года. Калмыкия в сравнении с 2018 годом опустилась в рейтинге на 16 позиций. Северная Осетия в 2018 году также была признана регионом с наихудшими результатами в стране, следует из таблицы, опубликованной на сайте "Олимпиада" 19 ноября. Составители рейтинга подчеркивают, что учитывают численность населения, чтобы размер региона не давал преимущества.