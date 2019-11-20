20 ноября 2019, 21:56

Дело о гибели рабочего в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Руководитель буровой вахты в Прохладненском районе обвиняется в гибели бурильщика в результате нарушения требований охраны труда.

По версии следствия, 7 марта при работах на роторной площадке в Прохладненском районе рабочего придавило бурильной установкой, которая была недостаточно зафиксирована. "От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Следователи считают руководителя буровой вахты виновным в том, что он не обеспечил правильную и безопасную организацию работ и соблюдение инструкций по охране труда. "Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.143 УК России). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре рабочий погиб при проведении земляных работ в Нальчике. Рабочего засыпало землей, спасатели извлекли его из-под завалов без признаков жизни.

Примечание:

"Трое рабочих пострадали при пожаре на Ставрополье", "Рабочий погиб при строительстве теплицы на Ставрополье", "Рабочий погиб при взрыве на заводе в Баку".

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