Туман затруднил работу аэропорта Краснодара

20 ноября 2019, 13:28

Вылет 11 самолетов из аэропорта Краснодара был отложен сегодня из-за плохой погоды, еще один рейс отменен.

Были задержаны семь рейсов из Краснодара в Москву, а также самолеты в Белград, Екатеринбург, Минск, Уфу и Тель-Авив. Три самолета, направлявшихся в Краснодар, вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Еще один сегодняшний рейс, в Стамбул, был отменен, со ссылкой на представителя аэропорта информировал "Югополис". Задержанные рейсы планируется обслужить до 14:30 мск, передал "Интерфакс".

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, к 13.28 мск 20 ноября задерживается вылет одного рейса в Уфу, прибывающие в Краснодар самолеты не задерживаются.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 октября из-за тумана в краснодарском аэропорту было нарушено расписание 10 рейсов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Краснодаре облачная погода без осадков, температура воздуха +7 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. Облачность сохранится и в ночь на 21 ноября. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.