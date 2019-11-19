Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Василий Павлов. Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя

19 ноября 2019, 18:54

Информация о новом главе МВД Кабардино-Балкарии заинтересовала пользователей соцсетей

Указом президента России на должность министра внутренних дел Кабардино-Балкарии назначен Василий Павлов, который возглавлял полицию Севастополя, сообщило РИА «Кабардино-Балкарии». Этот документ не опубликован официально, но пользователи соцсетей уже комментируют назначение, высказывая мнения о том, как построит работу новый министр.

Как писал "Кавказский узел", президент России в апреле 2015 года назначил генерал-майора полиции Игоря Ромашкина на пост министра внутренних дел Кабардино-Балкарии. Ромашкин до этого назначения занимал должность замначальника Управления МВД по СКФО. В октябре 2019 года Ромашкин был уволен с должности и назначен на должность начальник УМВД по Астраханской области.

О том, что в МВД по Кабардино-Балкарии назначен новый руководитель, РИА "Кабардино-Балкария" сообщило вчера, 18 ноября. По данным агентства, Владимир Путин 18 ноября подписал указ о ряде кадровых назначений в силовых ведомствах, и одно из них касается Кабардино-Балкарии. «На должность министра внутренних дел по КБР назначен теперь уже бывший глава УМВД по городу Севастополь генерал-майор полиции Павлов Василий Петрович», - говорится в сообщении агентства.

Официальной информации о новом главе МВД КБР на сайте Кремля, по данным на 18.50 мск 19 ноября, нет. На сайте самого МВД КБР на это же время в разделе «Руководство» указано, что временно исполняет обязанности министра полковник полиции Назир Мамхегов. А генерал-майор полиции Василий Павлов на сайте Управления МВД России по Севастополю значится все еще его начальником.

Примечательно, что телеканал «Вести-Севастополь» пишет о переводе Попова в КБР со ссылкой на РИА "Кабардино-Балкария", отмечая, что указ президента о назначении еще не опубликован.Василий Павлов в Севастополе проработал почти четыре года, а до этого возглавлял отдел собственной безопасности «Приволжье» Главного управления собственной безопасности МВД РФ, отмечается в сообщении телеканала на его сайте.

Пост о новом назначении в КБР в паблике 07.news в Instagram. https://www.instagram.com/p/B5A4KpMq2HG/Паблик 07.news в Instagram опубликовал фотографию нижнюю части якобы указа президента России о назначении Павлова министром внутренних дел Кабардино-Балкарии. На этом фото стоит дата – 18 ноября 2019 года и номер документа – 559.

На сайте «Система официального опубликования правовых актов в электронном виде» указ президента №559 к 18.50 мск 19 ноября не опубликован. В списке есть указы с номерами 557, 558, далее идут 562, 563, 564, 565. Последними значатся указы под номерами 560 и 561.

Пост в паблике 07.news в Instagram о новом назначении за 23 часа набрал 457 отметок «Нравится» и 51 комментарий.

Комментарии сообщения о новом назначении в КБР в паблике 07.news в Instagram. https://www.instagram.com/p/B5A4KpMq2HG/Часть комментаторов высказали сомнения в подлинности распространяемой информации. «Тормозите, это чья-то шутка, нет на сайте Кремля ничего за этот указ за номером 559. Админ, надо информацию проверять, прежде чем ее выкидывать», - написал, в частности man_888_man.  «Фейк», - уверен yuriy_klimenkov. «Это липа, никто еще не назначен», - также считает eldarhan_07.

Но среди большей части пользователей завязался спор о том, почему главой МВД КБР не становится человека из местных жителей, а также как будет строить работу новоназначенный министр.

Комментарии сообщения о новом назначении в КБР в паблике 07.news в Instagram. https://www.instagram.com/p/B5A4KpMq2HG/«Лучше, чем местный. Хотя бы коррупцию минимизирует», - высказал мнение realist771. «Поставишь министра из одной "титульной" нации, не согласна будет другая», - уверен dab__24. «Это нормальное явление. Идёт ротация», - отметил hasan99907. «А простому народу что с этого. Ничего хорошего не будет у нас в стране для обычного народа. Пройдитесь просто по улице нашей республики, везде нарушения, ничего для хорошей жизни населения не делается», - пишет  elena_sh_e_07. «Как Ромашкин привезет с собой 500 человек. И начнётся всё с начала спирт, водка, табак и т.д. поменяется крыша и такса и не более», - предположил anzor9129.

«Один приведёт с собой команду, другой. Если будет местный, наберёт своих родственников или протеже. Какая разница? Главное, чтобы законы ими же принимаемые работали и для нас, и для них. А крышам? сами виноваты, не нарушайте законы и не платите взятки. Это менталитет - лучше дам, чем будут ходить каждый день, а Вы будьте уверены в том, что правы и не бойтесь никого», - пишет na_tali3519.

Комментарии сообщения о новом назначении в КБР в паблике 07.news в Instagram. https://www.instagram.com/p/B5A4KpMq2HG/«Будет на букве закона и, надеемся, наведет порядок», - отмечает raisamak7.  

«Какая разница, кто вообще станет? Главное, Кокову чтоб был удобен», - написал khutsultan. «Судя по «новому» кабинету министров дела нашей республики двинутся в гору», - иронизирует na_tali3519. «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется», - согласен teunov_bes.

3 октября депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно проголосовали за назначение на должность руководителя региона врио главы республики Казбека Кокова. 15 ноября стало известно о новых назначениях в правительстве КБР. Среди назначенных Казбеком Коковым министров слишком мало новых людей, заявили пользователи Instagram. Многие пользователи соцсети раскритиковали работу прежнего правительства и высказали негативные ожидания относительно нового состава кабмина.

Пост в группе «Другой Нальчик» в Facebook о новом главе МВД КБР. https://www.facebook.com/groups/105503963342952/permalink/440641796495832/Дискуссия развернулась и в группе «Другой Нальчик» в Facebook под новостью о новом министре внутренних дел КБР, которая за 21 час собрала 60 комментариев.

«Патология системы управления республики, и не только, диктуется системой ротации варягов извне. Здесь не положено взращивать кадры, особенно для силовых структур! Весь народ под подозрением!» - написал Алыдж Алик Шащ.э.

Комментарии под постом о новом главе МВД КБР в группе «Другой Нальчик» в Facebook. https://www.facebook.com/groups/105503963342952/permalink/440641796495832/«Жалко, что не местный. Опять двадцать пять!» - отметил Ruslan Urusov. «Колония же, внешнее управление», - иронизирует Замирет Псеуш. «Почему вы все одно и то же талдычите? Колония, колония. Ну, честно слово, уже прям оскомина. Если колония, то почему ее метрополия кормит? Как вы это объясните?» - отвечает ему Хаджи-Абрам Серебров.

«Пока всех глав русскими не поставят, не обижайтесь, братцы, порядка у нас не будет!» - заявила Светлана Канимготова..

«Мне лично всё равно, кого на какой пост назначают. Мне обидно то, что молодежь и нынешние политики не понимают, не знают, и не помнят наших братских отношений и уважений друг к другу в многонациональной республике», - отметил Артур Дзагаштов.

Примечание:

"Активист предложил Кокову экономические решения проблем Кабардино-Балкарии", "Коков стал фаворитом выборов на фоне нерешенных проблем в Кабардино-Балкарии", "Татьяна Егорова выдвинута на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии".

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