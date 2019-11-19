Сотрудники ГИБДД. Фото: Chronomarchie /pixabay.com

19 ноября 2019, 12:12

Дагестанский прокурор уволен за вождение в нетрезвом состоянии

Заместитель одного из районных прокуроров Дагестана отправлен в отставку после того, как его задержали пьяным за рулем, сообщили источники.

"Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором за рулем в нетрезвом состоянии находился заместитель прокурора", - рассказал источник в правоохранительных органах республики поздно вечером 18 ноября, не уточнив, в какой день произошел инцидент. Материалы, которые послужили основанием для увольнения, собрал отдел собственной безопасности прокуратуры Дагестана, со ссылкой на источник информировал ТАСС.

Решение об увольнении главный прокурор Дагестана Алексей Ежов вынес 18 ноября, передал информацию собственного источника "Интерфакс". "Уволить из прокуратуры за нарушение присяги прокурора", - говорится в копии приказа Алексея Ежова, опубликованной поздно вечером 18 ноября РИА "Дагестан".

На сайте прокуратуры Дагестана по состоянию на 12.11 мск 19 ноября нет информации об увольнении зампрокурора района.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 ноября оппозиционный лидер Алексей Навальный направил президенту России итоги расследования о заграничной недвижимости людей из окружения бывшего прокурора Дагестана Дениса Попова. Навальный призвал к досрочной отставке Попова с поста прокурора Москвы.

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